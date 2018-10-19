《經濟通通訊社１９日專訊》資訊科技服務供應商ＭＩＮＤＴＥＬＬ ＴＥＣＨ
（０８６１１）下周一（２２日）將於創業板掛牌，於輝立暗盤交易場開報０﹒７８元，較招股
價０﹒６２元高約２５﹒８％。不計手續費，每手５０００股賺８００元。
另外，該股於耀才暗盤交易場現報０﹒９８元，較招股價高５８﹒０６％。（ｔｔ）
19/10/2018 16:19
【新股上市】ＭＩＮＤＴＥＬＬ暗盤開０﹒７８元，高招股價２６％
《經濟通通訊社１９日專訊》資訊科技服務供應商ＭＩＮＤＴＥＬＬ ＴＥＣＨ
（０８６１１）下周一（２２日）將於創業板掛牌，於輝立暗盤交易場開報０﹒７８元，較招股
價０﹒６２元高約２５﹒８％。不計手續費，每手５０００股賺８００元。
另外，該股於耀才暗盤交易場現報０﹒９８元，較招股價高５８﹒０６％。（ｔｔ）
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