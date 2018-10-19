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19/10/2018 09:22

美股急挫，港股低開２８２點報２５１７２，國指跌７４點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股大挫，道瓊斯指數收瀉３２７點，至２５３７９點；
標普５００指數跌１﹒４％，至２７６８點；科技股跌幅較大，拖累納斯達克指數下滑
２﹒１％，至７４８５點。另外，中國今日將公布第三季ＧＤＰ，市場預期增長放緩至
６﹒６％。
　　港股夜期周四（１７日）收報２５０６８點，挫３３９點，低水３８７點。港股ＡＤＲ比例
指數跌３０１點，報２５１５４點。
　　恆指低開２８２點報２５１７２。國指低開７４點，報１００６１點。
　　吉利（００１７５）急跌３﹒０７％，報１３﹒２８元，為跌幅最大藍籌股；中信股份
（００２６７）升０﹒８７％，報１１﹒５８元，為表現最好藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　６３﹒３５元　　　下跌１﹒８６％
　　港交所　（００３８８）　２００﹒８０元　　　下跌０﹒９９％
　　騰訊控股（００７００）　２７５﹒２０元　　　下跌２﹒０６％
　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒０４元　　　下跌０﹒６６％
　　中國移動（００９４１）　　７７﹒１０元　　　下跌１﹒３４％
　　友邦保險（０１２９９）　　６１﹒１５元　　　下跌１﹒１３％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒１２元　　　下跌０﹒９７％
　　中國平安（０２３１８）　　７２﹒７０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｌ）

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