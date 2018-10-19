美股急挫，港股低開２８２點報２５１７２，國指跌７４點

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股大挫，道瓊斯指數收瀉３２７點，至２５３７９點；

標普５００指數跌１﹒４％，至２７６８點；科技股跌幅較大，拖累納斯達克指數下滑

２﹒１％，至７４８５點。另外，中國今日將公布第三季ＧＤＰ，市場預期增長放緩至

６﹒６％。

港股夜期周四（１７日）收報２５０６８點，挫３３９點，低水３８７點。港股ＡＤＲ比例

指數跌３０１點，報２５１５４點。

恆指低開２８２點報２５１７２。國指低開７４點，報１００６１點。

吉利（００１７５）急跌３﹒０７％，報１３﹒２８元，為跌幅最大藍籌股；中信股份

（００２６７）升０﹒８７％，報１１﹒５８元，為表現最好藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６３﹒３５元 下跌１﹒８６％

港交所 （００３８８） ２００﹒８０元 下跌０﹒９９％

騰訊控股（００７００） ２７５﹒２０元 下跌２﹒０６％

建設銀行（００９３９） ６﹒０４元 下跌０﹒６６％

中國移動（００９４１） ７７﹒１０元 下跌１﹒３４％

友邦保險（０１２９９） ６１﹒１５元 下跌１﹒１３％

工商銀行（０１３９８） ５﹒１２元 下跌０﹒９７％

中國平安（０２３１８） ７２﹒７０元 無升跌

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（ｋｌ）

