《盤後部署》中港股市只屬技術反彈，港股續於二萬五至二萬六徘徊

《經濟通通訊社１９日專訊》美股隔晚（１８日）急插，恆指今早跟隨外圍低開２８２點後

，因中國第三季ＧＤＰ遜預期，其後一度直線下滑最多３６４點，低見２５０９０點，創１７個

月新低。不過，受惠於內地一行兩會首長，連同國務院副總理劉鶴接力維穩，支撐中港股市回升

。恆指午後最多升２８８點，高見２５７４３點，最終收報２５５６１，升１０６點或升

０﹒４２％，主板成交９９６﹒１９億元，較昨日增加１３﹒５％。今個星期四個交易日，恆指

一升一跌梅花間竹，累跌２４０點或０﹒９％。

國企指數收報１０２２２點，升０﹒８４％或升８５點。滬綜指今早低見２４４９點，再刷

新近４年低，收市倒升２﹒５８％或６４點，報２５５０點。



＊離岸人幣穿６﹒９４關，意國亂局有利美元反彈＊



儘管美國總統特朗普多次公開不滿聯儲局不斷加息，但聯儲局上月議息紀錄顯示，全體委員

認為應該繼續循序漸進加息，加上利率期貨亦顯示，聯儲局１２月加息機會率達至８３％，美國

十年期國債息率現軟０﹒１７％或５５點子，報３﹒１７３１厘。美匯指數現報９６﹒０２５，

走高０﹒１３％。美元美債息率續走高，人民幣近期持續弱勢，離岸人民幣（ＣＮＨ）昨日更低

見６﹒９５２４，惟今日稍作反彈，現報６﹒９３７３。

不過，由於意大利２０１９年財政預算赤字違反歐盟規定，令歐元受壓，而意國當局就預算

赤字與歐盟的談判目前正陷於僵局，料歐元走勢會繼續疲弱，變相令美元走強，美匯指數企穩

９６關的可能性相當大，故不排除人民幣會再有下試空間，對中港股市形勢不利。



＊Ａ股質押風險仍未解除，中美貿戰衝擊逐漸浮現＊



國家統計局今早公布，中國第三季ＧＤＰ按年錄得６﹒５％增長，為２００９年第一季度以

來最低，同時仍低於市場預期的６﹒６％。國家統計局表示，前三季度的國民經濟運行屬於合理

區間，仍然保持總體平穩且有進步的發展態勢。同時，外部挑戰變數增多，國內結構繼續調整，

下行壓力加大。９月份全國城鎮調查失業率為４﹒９％，較上月跌０﹒１％；９月社會消費品零

售總額錄得同比增長９﹒２％，高於預期的９％。

縱使內地一行兩會發聲維穩，支撐中港股市回升，但內地股市股權質押風險增，投資者對上

市公司股權質押遭平倉的擔憂加劇，加上內地預期年內再降準，貨幣政策實質偏寬鬆，令人民幣

貶值的機會進一步增加。另外，中美貿易戰所帶來的衝擊會逐漸浮現，不少分析對中國其後公布

的數據不感樂觀，貿易戰亦未見好轉，中港股市今日之反彈只能視之為技術性反彈，加上成交未

有完全配合，反映投資者對後市取態仍相當謹慎，料港股後市將繼續在２５０００至２６０００

點之間波動。（ｍｗ）

