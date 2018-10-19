《地區經濟》日本９月核心消費物價指數按年升１％，符合預期

《經濟通通訊社１９日專訊》日本政府公布，９月核心消費物價指數（ＣＰＩ）按年上升１

％，符合預期。當中核心ＣＰＩ包括油品但扣除生鮮食品價格。

另外，日本９月扣除生鮮食品和能源價格的ＣＰＩ按年上揚０﹒４％。

