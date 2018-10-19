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即市新聞

19/10/2018 10:42

Ａ股倒升帶動港股跌幅收窄，現報２５３７０點跌８３點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場近日面對股份質押問題，證監會主席劉士余及銀保監
會主席郭樹清立即講話大派定心丸，並提出多個措施，Ａ股滬深兩市普遍上揚，創業板指更升逾
２％。
　　港股今早低開２８２點，並一度下瀉觸及２５０９０點，隨後受Ａ股造好帶動，港股一度跌
幅收窄，資金普遍追捧公用股及食品股以作避險。
　　現時，恆生指數報２５３７０，跌８３點或跌０﹒３３％，主板成交２８４﹒５９億元。上
證綜指報２４９０，升４點或升０﹒１７％，成交４４９﹒３０億元人民幣。

　　表列恆指成份股中十隻升跌幅顯著股份：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒６０元　　　跌２﹒６０％
　　華潤電力（００８３６）　　１２﹒９０元　　　跌２﹒５７％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　６４﹒３０元　　　跌２﹒３５％
　　申洲國際（０２３１３）　　８２﹒９５元　　　跌２﹒３５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８１﹒２０元　　　跌１﹒９３％
　　中信股份（００２６７）　　１１﹒６６元　　　升１﹒５７％
　　中電控股（００００２）　　８８﹒８５元　　　升１﹒５４％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒５５元　　　升１﹒０９％
　　恆基地產（０００１２）　　３７﹒７５元　　　升１﹒２１％
　　碧桂園　（０２００７）　　　８﹒０９元　　　升１﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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