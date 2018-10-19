Ａ股倒升帶動港股跌幅收窄，現報２５３７０點跌８３點

《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股市場近日面對股份質押問題，證監會主席劉士余及銀保監

會主席郭樹清立即講話大派定心丸，並提出多個措施，Ａ股滬深兩市普遍上揚，創業板指更升逾

２％。

港股今早低開２８２點，並一度下瀉觸及２５０９０點，隨後受Ａ股造好帶動，港股一度跌

幅收窄，資金普遍追捧公用股及食品股以作避險。

現時，恆生指數報２５３７０，跌８３點或跌０﹒３３％，主板成交２８４﹒５９億元。上

證綜指報２４９０，升４點或升０﹒１７％，成交４４９﹒３０億元人民幣。



表列恆指成份股中十隻升跌幅顯著股份：



股份（編號） 現價 變幅

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中國聯通（００７６２） ８﹒６０元 跌２﹒６０％

華潤電力（００８３６） １２﹒９０元 跌２﹒５７％

瑞聲科技（０２０１８） ６４﹒３０元 跌２﹒３５％

申洲國際（０２３１３） ８２﹒９５元 跌２﹒３５％

舜宇光學（０２３８２） ８１﹒２０元 跌１﹒９３％

中信股份（００２６７） １１﹒６６元 升１﹒５７％

中電控股（００００２） ８８﹒８５元 升１﹒５４％

交通銀行（０３３２８） ５﹒５５元 升１﹒０９％

恆基地產（０００１２） ３７﹒７５元 升１﹒２１％

碧桂園 （０２００７） ８﹒０９元 升１﹒１２％

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（ｕｌ）

