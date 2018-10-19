《異動股》騰訊（００７００）失守２８０關口，現跌近２％

《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊控股（００７００）今早開市已失守２８０關口，現報

２７６﹒２元，跌１﹒７１％，盤中低報２７３﹒４元，暫成交達１８０萬股，涉資４﹒９６億

元。

官媒《新華社》周四再次發文談及沉迷遊戲問題，並以「不要讓孩子迷失在網遊叢林」為題

，指出網遊成癮這頭青少年成長路上的攔路虎，多管齊下才能趕跑它。遊戲公司應重拾企業責任

，如尊重歷史和現實，開發更多適合青少年的遊戲，上線「防沉迷」等系統。相關政策規定也應

當對網絡遊戲的內容和價值觀嚴格把關，嚴防不正當價值導向，混淆歷史真相的網絡遊戲氾濫。

騰訊昨日收市時僅跌０﹒１４％，收報２８１元，北水沽５﹒６１億。

現時，恆生指數報２５２００，跌２５４點或跌１﹒００％，主板成交５８﹒４２億元。國

企指數報１００５４，跌０﹒８１％或跌８２點。上證綜合指數報２４６８，跌１７點或跌

０﹒７１％，成交１２０﹒６７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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博雅互動（００４３４） ２﹒０７元 跌２﹒３６％

雲遊控股（００４８４） ６﹒０１元 跌１﹒８０％

網龍 （００７７７） １３﹒０８元 跌２﹒２４％

ＩＧＧ （００７９９） ８﹒６７元 無升跌

天鴿互動（０１９８０） ４﹒２１元 無升跌

遊萊互動（０２０２２） ０﹒９７元 無升跌

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（ｓｃ）

