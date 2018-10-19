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即市新聞

19/10/2018 09:40

《異動股》騰訊（００７００）失守２８０關口，現跌近２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》騰訊控股（００７００）今早開市已失守２８０關口，現報
２７６﹒２元，跌１﹒７１％，盤中低報２７３﹒４元，暫成交達１８０萬股，涉資４﹒９６億
元。
　　官媒《新華社》周四再次發文談及沉迷遊戲問題，並以「不要讓孩子迷失在網遊叢林」為題
，指出網遊成癮這頭青少年成長路上的攔路虎，多管齊下才能趕跑它。遊戲公司應重拾企業責任
，如尊重歷史和現實，開發更多適合青少年的遊戲，上線「防沉迷」等系統。相關政策規定也應
當對網絡遊戲的內容和價值觀嚴格把關，嚴防不正當價值導向，混淆歷史真相的網絡遊戲氾濫。
騰訊昨日收市時僅跌０﹒１４％，收報２８１元，北水沽５﹒６１億。
　　現時，恆生指數報２５２００，跌２５４點或跌１﹒００％，主板成交５８﹒４２億元。國
企指數報１００５４，跌０﹒８１％或跌８２點。上證綜合指數報２４６８，跌１７點或跌
０﹒７１％，成交１２０﹒６７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　博雅互動（００４３４）　　　２﹒０７元　　　跌２﹒３６％
　　雲遊控股（００４８４）　　　６﹒０１元　　　跌１﹒８０％
　　網龍　　（００７７７）　　１３﹒０８元　　　跌２﹒２４％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　８﹒６７元　　　無升跌
　　天鴿互動（０１９８０）　　　４﹒２１元　　　無升跌
　　遊萊互動（０２０２２）　　　０﹒９７元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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