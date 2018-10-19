《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇談到「競爭
中性」問題時表示，競爭中性的原則，一方面可以有利於更好地促進民營經濟的發展，更好地促
進民間投資的發展，同時也有利於促進國有企業的改革和發展。只要是市場主體，不管身份如何
，都是一視同仁，在市場准入、和資源等方面，都享受公平的待遇，一碗水端平。
19/10/2018 12:21
【駐京專電】統計局回應國企「競爭中性」：一碗水端平
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局新聞發言人毛盛勇談到「競爭
中性」問題時表示，競爭中性的原則，一方面可以有利於更好地促進民營經濟的發展，更好地促
進民間投資的發展，同時也有利於促進國有企業的改革和發展。只要是市場主體，不管身份如何
，都是一視同仁，在市場准入、和資源等方面，都享受公平的待遇，一碗水端平。
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