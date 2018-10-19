  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2018 16:52

【駐京專電】中證監：第二批專項執法行動查處１８宗案件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，證監會部署２０１８年第二批專項執法行動共１８宗案件的查處，主要打擊屢查屢犯主
體及恣意實施嚴重擾亂市場秩序的違法行為。目前，１１宗案件已經完成主要調查工作，並陸續
進入行政處罰審理程序。其中，３宗涉嫌犯罪案件將依法啟動刑事移送程序。
　　１８宗案件涉及信披違規、操縱市場、老鼠倉。呈現多項違法行為復合雜糅，集團化，職業
化趨勢明顯，違法主體組織嚴密、分工明確，在多地設立多個操縱窩點等。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
生財有道19/10/2018
【Webb名單】Webb：興太停牌涉華融持股 26股勿持有
生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
國際動態19/10/2018
英脫歐過渡期 歐盟倡延1年
FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN