《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，證監會部署２０１８年第二批專項執法行動共１８宗案件的查處，主要打擊屢查屢犯主
體及恣意實施嚴重擾亂市場秩序的違法行為。目前，１１宗案件已經完成主要調查工作，並陸續
進入行政處罰審理程序。其中，３宗涉嫌犯罪案件將依法啟動刑事移送程序。
１８宗案件涉及信披違規、操縱市場、老鼠倉。呈現多項違法行為復合雜糅，集團化，職業
化趨勢明顯，違法主體組織嚴密、分工明確，在多地設立多個操縱窩點等。
19/10/2018 16:52
【駐京專電】中證監：第二批專項執法行動查處１８宗案件
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布
會表示，證監會部署２０１８年第二批專項執法行動共１８宗案件的查處，主要打擊屢查屢犯主
體及恣意實施嚴重擾亂市場秩序的違法行為。目前，１１宗案件已經完成主要調查工作，並陸續
進入行政處罰審理程序。其中，３宗涉嫌犯罪案件將依法啟動刑事移送程序。
１８宗案件涉及信披違規、操縱市場、老鼠倉。呈現多項違法行為復合雜糅，集團化，職業
化趨勢明顯，違法主體組織嚴密、分工明確，在多地設立多個操縱窩點等。
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