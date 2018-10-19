【上海專電】上汽大眾投資１７０億建新能源工廠

《經濟通通訊社記者林雯婕１９日上海專電》在德國大眾汽車董事長迪斯昨日（１８日）提

到上汽大眾將在上海開建新能源汽車工廠後，上汽大眾今日上午就宣布將投資１７０億元人民幣

在上海安亭建設一個專門用於製造新能源汽車的工廠。

該工廠計劃於２０２０年建成投產，規劃年產能３０萬輛。上汽大眾多款全新純電動車型將

在該工廠投產，包括定位中型和中大型的純電動ＳＵＶ及奧迪的部分新能源車型。

