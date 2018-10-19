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即市新聞

19/10/2018 12:28

【數據解讀】上海中原：三季度房地產投資降速，市場看跌情緒濃

　　《經濟通通訊社１９日專訊》統計局今日公布，內地首三季度全國房地產開發投資增速較１
至８月回落０﹒２個百分點。其中，住宅投資增速回落０﹒１個百分點。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦指，市場情緒在悄然降溫中，月底最後一天的定向降準繼續
和樓市隔絕，房企投資開始降速。不過基於整體投資量比較大，增速即便有下滑，但今年總量繼
續維持增加格局。
　　數據又顯示，首三季度房地產開發企業土地購置面積同比增１５﹒７％，增幅比１至８月份
提高０﹒１個百分點；土地成交價款１萬億元人民幣，同比增２２﹒７％，增速回落１個百分點

　　盧文曦指，雖然數據表現不錯，但是一些風險開始浮現，比如有愈來愈多城市土地出現流拍
現像，尤其是土地價格開始回落，體現出市場信心不足。土地市場也開始分化，部分資金富裕的
房企在低價抄底，而一些中小房企明顯放緩拿地節奏。
　　銷售方面，首三季度，商品房銷售面積增速比１至８月回落１﹒１個百分點。截至９月末，
商品房待售面積比８月末減少６８２萬平方米。其中，住宅待售面積減少較多，達到４３７萬平
方米。
　　盧文曦表示，進入傳統銷售季加上房企資金回籠要求，個別房企開足馬力，市場營銷活動不
斷，在此背景下市場銷售還有慣性延續，令住宅庫存不斷下降。
　　從此趨勢預判，未來商品房庫存還會呈現縮減的格局。不過盧文曦認為，考慮到市場看跌預
期愈來愈強烈，包括調控手段還會維持高壓，銷售難度會提升，價格戰後期或面臨消費力不足的
現像，所以庫存下降速度將放緩。（ｌｃ）

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