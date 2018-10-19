《午市前瞻》港股料彈２５９００阻，Ｗｅｂｂ發功細價股不虞齊挫

《經濟通通訊社１９日專訊》因歐盟就意大利預算問題發出警告，同時，美國和沙特之間可

能出現緊張關係的擔憂加劇，美股周四（１８日）下挫，道瓊斯指數收瀉３２７點，至

２５３７９點；標普５００指數跌１﹒４％，至２７６８點；科技股跌幅較大，拖累納斯達克指

數下滑２﹒１％，至７４８５點。另外，中國今日公布第三季ＧＤＰ增長６﹒５％遜預期

恆指今日低開２８２點報２５１７２，期後繼續下探，最低報２５０９０點挫３６４點。其

後人行、中證監、銀保監齊發聲維穩，Ａ股一度由升轉跌，港股亦見大幅反彈曾高見２５４９９

倒升４４點，最終半日收２５３６６，跌８７點或跌０﹒３５％，主板成交４５６億元。國企指

數午收報１０１２４點，跌０﹒１２％或跌１１點。

內地ＧＤＰ遜預期，滬綜指一度低見２４９９，其後人行、中證監、銀保監齊發聲維穩，曾

反彈上２５０３，午收報２４８５，下跌不足１點，成交６１０﹒６７億元人民幣。

重磅股方面，舜宇（０２３８２）四連升累漲逾１６％後，今日見回吐，曾一度失８０元關

，午收跌１﹒０９％，報８１﹒９元。同板塊的瑞聲（０２０１８）更被野村降低目標價

２７﹒４％至７２﹒２元，拖累該股挫２﹒５１％，報６４﹒２元。國際油價下跌，中海油

（００８８３）挫２﹒８７％，報１４﹒２元，為跌幅最大藍籌。

此外，官媒《新華社》周四再次發文談及沉迷遊戲問題。騰訊（００７００）今早開市已失

守２８０元關口，現插１﹒２１％，報２７７﹒６元。



＊「謎網２﹒０」引發華融系大跌，公用股偏軟＊



資深投資者及網上評論員Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ發布「謎網２﹒０」，公布２６隻不可沾手

的股份，引發多隻相關股下挫。名單拆解涉及華融系的華融系三大核心華融金控

（００９９３）、華融投資（０２２７７）及中國華融（０２７９９）背後的神秘網絡。華融金

控領跌１４﹒２９％，報０﹒６元；華融投資失１４﹒７１％，報０﹒２９元；中國華融挫

３﹒４５％，報１﹒４元。另外，未來世界金融（００５７２）亦跌１２﹒１６％，報

０﹒０６５元；中國金洋（０１２８２）重創１１﹒４３％，報０﹒３１元。

匯證發表研究報告指。當市場波動，本港公用股通常能跑贏大市，當中最為看好長建

（０１０３８）及長和（００００１），並將長和目標價設為１００元，評級為買入。至於電能

（００００６）評級則由「買入」降至「持有」。惟長建及長和雙雙下降，分別跌０﹒９９％報

５９﹒９元，以及跌１﹒３６％報７９﹒６５元；電能持平報５３元。另外，中華煤氣

（００００３）上升２﹒０３％，報１５﹒０６元，為升幅最大藍籌。



＊內房股向下，玖龍紙業創年內新低＊



國家統計局公布，內地首９個月全國房地產開發投資規模按年增長９﹒９％，增速比１至８

月份回落０﹒２個百分點，而商品房銷售面積及銷售額的增速，更較首８個月回落約１個百分點

，內房股近全線向下。綠地香港（００３３７）挫４﹒２８％，報１﹒７９元；世茂房地產

（００８１３）滑１﹒２１％，報１４﹒７４元；雅居樂（０３３８３）軟０﹒３４％，午收報

８﹒７６元。相反，恆大（０３３３３）漲１﹒０６％，報１９元；萬科（０２２０２）揚

１﹒５６％，報２２﹒８５元。

紙業股亦普遍向下發展。晨鳴紙業（０１８１２）公布，該公司與

Ａｒｊｏｗｉｇｇｉｎｓ ＨＫＫ２成立的合資公司的有關爭議向ＨＫＫ２送達仲裁通知書。該

公司已要求ＨＫＫ２退還合資公司會計帳簿及相關記錄及仲裁費用。晨鳴今早跌１﹒８１％，報

４﹒３５元。此外，玖紙（０２６８９）現價下跌１﹒４５％，報７﹒４７元，創下年內新低；

優源控股（０２２６８）滑１﹒５７％，報２﹒５元；理文造紙（０２３１４）跌１﹒０３％，

報６﹒７２元。



＊彭偉新：部署中資金融及內房股，中海外現價不貴＊



京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社》表示，內地第三季經濟增長６﹒５％，差過

市場預期，反映中美貿易戰的影響逐步浮現。不過，首三季經濟增速仍有６﹒７％，符合市場預

期，反映內地經濟增速表現不算太差。加上，人行、中證監、銀保監今早齊發聲維穩，在Ａ股近

期跌勢急劇下，短期有所反彈是正常，而Ａ股的反彈亦帶動恆指收窄跌幅。不過，考慮到內地經

濟增長回落，且中美貿易摩擦未解決，大市走勢仍以疲弱為主。港股今早已下試２５０００點，

短期料見反彈，阻力位在２５９００點。

對於獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ繼去年發布５０隻謎網股份後，今日再發表新一份不

能沾手的港股名單，彭偉新認為，今次的２６隻股份與上次的５０隻有異，只拆解華融及民行之

間的網絡，而兩間公司均是中資企業，相信不會出現「爆煲」的情況。他又提到，雖然華融投資

及華融金控半日跌幅均達雙位數，但母公司中國華融跌幅輕微，料今次名單提及的股份，不會與

去年細價股一樣集體閃崩。

彭偉新建議，在目前市況低迷下，投資者可以部署中資金融及內房股，例如中海外

（００６８８），該股已由年內高位回落至橫行區間的底部，現價買入亦不算貴。

（ｋｌ、ｋｔ）

