【北水炒Ｄ乜】國家高官傾巢撐市，北水流入近２６億，買匯控平保



《經濟通通訊社１９日專訊》一行兩會疊加國務院副總理劉鶴齊齊全方位發聲維穩，Ａ股結

束多日跌勢，帶動港股回升１０６﹒８５或０﹒４２％，恆指全日收報２５５６１﹒４點。

北水周五淨流入２５﹒８４億元人民幣；其中買盤最多的個股為匯控（００００５）、平保

（０２３１８）、農行（０１２８８）、騰訊（００７００）、工行（０１３９８）等。

全日主板成交９９６﹒１９億元，較周四（１８日）增加１３﹒５％；港股通成交額

１０１﹒９８億元，佔大市成交１０﹒２４％。



＊銀保監要求險資入場救市，平保反彈北水買３﹒６億＊



銀保監允許保險資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資

比例監管。內險股大幅反彈，平保反彈１﹒８６％，北水淨流入３﹒５７億；太保

（０２６０１）升２﹒５％，北水流入２﹒１７億，中國太平（００９６６）抽升４﹒７４％，

北水套現１﹒０７億。

內銀股同樣造好，建行（００９３９）升１﹒９８％，北水買入１﹒８１億；工行升

１﹒２％，北水買２﹒２億；惟獨農行逆市跌０﹒８％，北水買３﹒２２億。



＊匯控創一年半低，北水流入逾５億＊



匯控逆市受壓，收跌１﹒０８％報６３﹒８５元，創一年半新低，北水周五流入５﹒４７億

，兩日合計淨流入１０﹒２６億。

騰訊升０﹒３６％收２８２元，北水周五買入３﹒２１億，兩日合計北水淨沽盤２﹒４億。

（ｅｎ）

