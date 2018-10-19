  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2018 14:32

【本港樓市】美聯：地王流標一手壓境，周末預約睇樓量跌７﹒４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據美聯物業分行統計，本周末（１０月２０日至２１日）十五
個指標屋苑預約睇樓量錄約３１２組，按周續跌約７﹒４％。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，山頂文輝道地王流標，觸發二手市場觀望情緒升溫，
二手減價放售的消息充斥，但普遍開價未夠吸引準買家垂青，加上元朗及屯門新盤大軍連環壓境
，一手搶盡焦點，不少客戶轉移前往參觀新盤示範單位，二手成交因而持續受壓，二手睇樓活動
受阻，預料短期內二手交投表現續疲弱，樓價有下調壓力。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
生財有道19/10/2018
【Webb名單】Webb：興太停牌涉華融持股 26股勿持有
生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
國際動態19/10/2018
英脫歐過渡期 歐盟倡延1年
FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN