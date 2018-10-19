【本港樓市】美聯：地王流標一手壓境，周末預約睇樓量跌７﹒４％

《經濟通通訊社１９日專訊》據美聯物業分行統計，本周末（１０月２０日至２１日）十五

個指標屋苑預約睇樓量錄約３１２組，按周續跌約７﹒４％。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，山頂文輝道地王流標，觸發二手市場觀望情緒升溫，

二手減價放售的消息充斥，但普遍開價未夠吸引準買家垂青，加上元朗及屯門新盤大軍連環壓境

，一手搶盡焦點，不少客戶轉移前往參觀新盤示範單位，二手成交因而持續受壓，二手睇樓活動

受阻，預料短期內二手交投表現續疲弱，樓價有下調壓力。（ｃｌ）

