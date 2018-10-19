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19/10/2018 16:04

【本港樓市】中原ＣＣＬ本周跌０﹒１％，新界東樓價重返６月水平

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８５﹒０７點，按周跌
０﹒１０％，連跌３周共０﹒８２％。ＣＣＬ四大整體指數齊跌，近６周出現５次，樓價明顯由
早前的反覆微升，轉為見頂回軟。樓價調整已經開始，但下調訊號仍未夠全面。
　　中原指，９月中旬，中美貿易戰升級，全球經濟轉淡，將會引發本地樓價進一步向下調整。
預計整體樓價出現較明確的下調訊號，將會在１１月上旬公布的ＣＣＬ開始反映。

＊新界東指數連跌七周挫近６％＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ今周跌穿２００點水平
，最新錄１９６﹒４６點，按周下跌３﹒３３％，連跌７周共５﹒９２％。今年６月，新界東成
為八大指數中，首個兼唯一升穿２００點水平的指數。
　　港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９１﹒５９點，按周升０﹒１０％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１８５﹒０６點，按周升０﹒３７％。港九兩區樓價指數同樣結束２周連跌，並於６周內２升４
跌，走勢反覆回軟。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７１﹒８５點，按周升１﹒４２％，連跌８周
後回升３周，累升１﹒８５％，有止跌回穩的跡象。
　　ＣＣＬ（中小型單位）報１８６﹒００點，按周跌０﹒０９％。早前居屋接受申請，吸引細
單位市場焦點，以致ＣＣＬ（中小型單位）連跌７周共１﹒６８％。中原城市大型屋苑領先指數
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８８﹒２２點，按周跌０﹒０９％，連跌３周共０﹒３７％。ＣＣＬ（大
型單位）報１８０﹒２２點，按周跌０﹒１１％，連跌３周共２﹒４４％。（ｃｌ）

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