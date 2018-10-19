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19/10/2018 16:24

【港鐵頭痕】調查沙中線紅磡站獨立委員會下周一開始實質聆訊

　　《經濟通通訊社１９日專訊》沙中線項目紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程調查
委員會將於下星期一（２２日）開始進行實質聆訊，實質聆訊將持續進行至１１月１６日，然後
將於１１月２６日恢復，暫定進行至１２月２１日為止。委員會可不時考慮有否需要押後聆訊。
實質聆訊將開放予公眾人士。（ｃｌ）

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