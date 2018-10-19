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19/10/2018 16:32

【本港經濟】香港７至９月失業率維持２﹒８％，符合預期

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府統計處公布的臨時數字顯示，今年７－９月經季節性調整
的失業率為２﹒８％，與６－８月的數字相同。就業不足率則由６－８月的１﹒１％上升至７－
９月的１﹒２％。
　　與６－８月比較，在７－９月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但幅度
大致輕微。各行業的就業不足率亦變動不一，其中建造業內的地基及上蓋工程有相對明顯的上升

　　總就業人數由６－８月的３８８﹒２４萬人，下降至７－９月的３８７﹒４６萬人，減少約
７８００人。同期的總勞動人口亦減少約７４００人至３９９﹒２４萬人。７月至９月的失業人
數（不經季節性調整）為１１﹒７８萬人，與６－８月的數字大致相若。就業不足人數則增加約
１８００人至４﹒７３萬人。
　　勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場在７－９月仍然偏緊。經季節性調整的失業率維持
於２﹒８％。總就業人數續見穩健的按年增幅。與上一個期間比較，各行業的失業率變動不一，
但幅度大致輕微。若按年比較以撇除季節性因素的影響，多個主要行業的失業情況均見改善。其
中，住宿服務業、樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業的失業率跌幅尤其顯著，估計整體勞
工市場狀況短期內料會維持良好。（ｃｌ）

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