【企業盈警】金源米業（６７７）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社１９日專訊》金源米業（００６７７）預期，相對去年同期，集團截至

２０１８年９月底止中期業績將錄得虧損。是次轉盈為虧主要由於缺少出售附屬公司之一次過溢

利７００萬元及於去年同期錄得分享集團之聯營公司之溢利１４００萬元；及集團之食米業務收

益及毛利率減少，歸咎於國際食米價格波動所引致。（ｊｏ）

