《經濟通通訊社１９日專訊》豐德麗控股（００５７１）預期，截至２０１８年７月底止之
末期溢利將較去年錄得大幅下跌，主要由於本年度內麗豐根據稅項賠償保證契據，從麗新發展收
到的稅項賠償保證金額下降；有關由麗豐發行於２０１８年４月到期的人民幣１８億元優先票據
的貨幣掉期之公平值增值下降；缺少出售一項可供出售投資之收益；及由於寰亞傳媒集團上映之
電影表現不理想而致寰亞傳媒錄得綜合虧損。
麗豐是公司擁有５０﹒６％權益之附屬公司，而寰亞傳媒是公司擁有６７﹒５６％權益之附
屬公司。（ｊｏ）
19/10/2018 18:24
【企業盈警】豐德麗控股（５７１）料末期溢利按年大幅下跌
《經濟通通訊社１９日專訊》豐德麗控股（００５７１）預期，截至２０１８年７月底止之
末期溢利將較去年錄得大幅下跌，主要由於本年度內麗豐根據稅項賠償保證契據，從麗新發展收
到的稅項賠償保證金額下降；有關由麗豐發行於２０１８年４月到期的人民幣１８億元優先票據
的貨幣掉期之公平值增值下降；缺少出售一項可供出售投資之收益；及由於寰亞傳媒集團上映之
電影表現不理想而致寰亞傳媒錄得綜合虧損。
麗豐是公司擁有５０﹒６％權益之附屬公司，而寰亞傳媒是公司擁有６７﹒５６％權益之附
屬公司。（ｊｏ）
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