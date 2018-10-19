《經濟通通訊社１９日專訊》乙德投資（０６１８２）公布截至２０１８年９月底止６個月
營運數據，預期純利較去年同期大幅減少，主要因集團在石膏磚產品市場取得新業務方面面臨激
烈競爭；若干供應及安裝項目和僅供應項目進度延遲；及若干供應及安裝項目竣工階段產生額外
費用所致。（ｊｏ）
19/10/2018 18:23
【企業盈警】乙德投資（６１８２）料中期純利按年大減
《經濟通通訊社１９日專訊》乙德投資（０６１８２）公布截至２０１８年９月底止６個月
營運數據，預期純利較去年同期大幅減少，主要因集團在石膏磚產品市場取得新業務方面面臨激
烈競爭；若干供應及安裝項目和僅供應項目進度延遲；及若干供應及安裝項目竣工階段產生額外
費用所致。（ｊｏ）
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