《國企紅籌》華潤水泥首三季純利增加１﹒３倍至６０﹒９億元

《經濟通通訊社１９日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布，截至今年９月底止九個月，純

利為６０﹒９３億元，按年增１３０％。每股基本盈利０﹒９１元。不派息。

期內，營業額按年升３５﹒４％至２７５﹒３８億元；毛利按年增８２％至１０９﹒６１億

元；綜合毛利率為３９﹒８％，較去年同期的２９﹒６％增長１０﹒２個百分點。（ｋｙ）



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