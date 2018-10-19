《經濟通通訊社１９日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布，截至今年９月底止九個月，純
利為６０﹒９３億元，按年增１３０％。每股基本盈利０﹒９１元。不派息。
期內，營業額按年升３５﹒４％至２７５﹒３８億元；毛利按年增８２％至１０９﹒６１億
元；綜合毛利率為３９﹒８％，較去年同期的２９﹒６％增長１０﹒２個百分點。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
19/10/2018 16:58
《國企紅籌》華潤水泥首三季純利增加１﹒３倍至６０﹒９億元
《經濟通通訊社１９日專訊》華潤水泥（０１３１３）公布，截至今年９月底止九個月，純
利為６０﹒９３億元，按年增１３０％。每股基本盈利０﹒９１元。不派息。
期內，營業額按年升３５﹒４％至２７５﹒３８億元；毛利按年增８２％至１０９﹒６１億
元；綜合毛利率為３９﹒８％，較去年同期的２９﹒６％增長１０﹒２個百分點。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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