【本港經濟】金管局：９月綜合利率升至０﹒７６厘

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在９月底為０

﹒７６厘，較８月底的０﹒６６厘上升１０基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金

的加權資金成本均告增加。（ｃｌ）

