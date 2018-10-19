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19/10/2018 17:09

【本港經濟】金管局：９月綜合利率升至０﹒７６厘

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在９月底為０
﹒７６厘，較８月底的０﹒６６厘上升１０基點。綜合利率上升，反映月內存款及銀行同業資金
的加權資金成本均告增加。（ｃｌ）

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