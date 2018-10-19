《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４７４點，升１６點，低水
８７﹒４點，最新報２５４５５點，跌３點，低水１０６點，合約成交５０９５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２１０點，升１０點，低水１２﹒１８點，最新
報１０２０３點，升３點，低水１９點，合約成交１７８３張。（ｊｏ）
19/10/2018 18:25
【夜期時段】即月期指最新報２５４７４點，升１６點，低水８７點
《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４７４點，升１６點，低水
８７﹒４點，最新報２５４５５點，跌３點，低水１０６點，合約成交５０９５張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０２１０點，升１０點，低水１２﹒１８點，最新
報１０２０３點，升３點，低水１９點，合約成交１７８３張。（ｊｏ）
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