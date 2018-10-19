《經濟通通訊社１９日專訊》寰亞傳媒（０８０７５）發盈警，預期截至今年７月底止年度
之綜合虧損相比２０１７年度將錄得明顯增幅。年度綜合虧損增加之主要原因為集團於本年度第
一季上映之電影表現不理想所致。（ｋｙ）
19/10/2018 18:21
【企業盈警】寰亞傳媒（０８０７５）料年度綜合虧損按年大增
《經濟通通訊社１９日專訊》寰亞傳媒（０８０７５）發盈警，預期截至今年７月底止年度
之綜合虧損相比２０１７年度將錄得明顯增幅。年度綜合虧損增加之主要原因為集團於本年度第
一季上映之電影表現不理想所致。（ｋｙ）
|香港政情19/10/2018
【大橋通車】港珠澳大橋周三上午三地同步通車
|生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
|生財有道19/10/2018
【Webb名單】Webb：興太停牌涉華融持股 26股勿持有
|生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
|中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
|國際動態19/10/2018
英脫歐過渡期 歐盟倡延1年
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰