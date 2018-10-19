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19/10/2018 18:21

【企業盈警】寰亞傳媒（０８０７５）料年度綜合虧損按年大增

　　《經濟通通訊社１９日專訊》寰亞傳媒（０８０７５）發盈警，預期截至今年７月底止年度
之綜合虧損相比２０１７年度將錄得明顯增幅。年度綜合虧損增加之主要原因為集團於本年度第
一季上映之電影表現不理想所致。（ｋｙ）

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