【企業盈警】寰亞傳媒（０８０７５）料年度綜合虧損按年大增

《經濟通通訊社１９日專訊》寰亞傳媒（０８０７５）發盈警，預期截至今年７月底止年度

之綜合虧損相比２０１７年度將錄得明顯增幅。年度綜合虧損增加之主要原因為集團於本年度第

一季上映之電影表現不理想所致。（ｋｙ）

