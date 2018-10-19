《經濟通通訊社１９日專訊》麗新發展（００４８８）發盈喜，預期截至今年７月底止年度
純利將較去年同期錄得大幅上調。
根據未經審核綜合管理賬目，預期純利增加主要由於期內集團擁有及合營公司持有之投資物
業之重估值大幅增加。（ｋｙ）
19/10/2018 18:24
【企業盈喜】麗新發展（４８８）料年度純利將按年錄得大幅上調
《經濟通通訊社１９日專訊》麗新發展（００４８８）發盈喜，預期截至今年７月底止年度
純利將較去年同期錄得大幅上調。
根據未經審核綜合管理賬目，預期純利增加主要由於期內集團擁有及合營公司持有之投資物
業之重估值大幅增加。（ｋｙ）
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