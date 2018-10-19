【企業盈喜】麗新發展（４８８）料年度純利將按年錄得大幅上調

《經濟通通訊社１９日專訊》麗新發展（００４８８）發盈喜，預期截至今年７月底止年度

純利將較去年同期錄得大幅上調。

根據未經審核綜合管理賬目，預期純利增加主要由於期內集團擁有及合營公司持有之投資物

業之重估值大幅增加。（ｋｙ）

