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19/10/2018 19:18

《再戰明天》澳洲央行副總裁德貝爾下周一演說，聯通派業績

　　《經濟通通訊社１９日專訊》明晨（２０日），達拉斯聯儲總裁柯普朗發表講話。下周一
（２２日），澳洲央行副總裁德貝爾發表演說。

＊達拉斯聯儲總裁柯普朗發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加一
項經濟展望討論。１２：４５ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗在曼哈頓研究院一項活動發表講話，
活動主題為「危機之後１０年：貨幣和財政政策形勢」。

＊下周一，澳洲央行副總裁德貝爾發表演說＊

　　下周日（２１日）清晨１２：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加經濟討論

　　下周一早上１０：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演說。

＊日本公布８月全產業活動指數＊

　　下周一（２２日）新西蘭股市因假期休市。　　
　　在數據方面，下周一下午１２：３０ｐｍ，日本公布８月全產業活動指數月率，料由持平升
上０﹒４％。
　　３：００ｐｍ，日本公布９月便利商店銷售額。瑞士公布９月貨幣供應Ｍ３。
　　４：００ｐｍ，台灣公布９月失業率。

＊聯通和北京汽車派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：北京汽車（０１９５８）、山東新華製藥股份
（００７１９）、中國聯通（００７６２）和中國建築國際（０３３１１）。（ｈｏ）

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