《再戰明天》澳洲央行副總裁德貝爾下周一演說，聯通派業績

《經濟通通訊社１９日專訊》明晨（２０日），達拉斯聯儲總裁柯普朗發表講話。下周一

（２２日），澳洲央行副總裁德貝爾發表演說。



＊達拉斯聯儲總裁柯普朗發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：００ａｍ，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克參加一

項經濟展望討論。１２：４５ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗在曼哈頓研究院一項活動發表講話，

活動主題為「危機之後１０年：貨幣和財政政策形勢」。



＊下周一，澳洲央行副總裁德貝爾發表演說＊



下周日（２１日）清晨１２：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加經濟討論

。

下周一早上１０：００ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾發表演說。



＊日本公布８月全產業活動指數＊



下周一（２２日）新西蘭股市因假期休市。

在數據方面，下周一下午１２：３０ｐｍ，日本公布８月全產業活動指數月率，料由持平升

上０﹒４％。

３：００ｐｍ，日本公布９月便利商店銷售額。瑞士公布９月貨幣供應Ｍ３。

４：００ｐｍ，台灣公布９月失業率。



＊聯通和北京汽車派業績＊



在本港，下周一公布業績的公司有：北京汽車（０１９５８）、山東新華製藥股份

（００７１９）、中國聯通（００７６２）和中國建築國際（０３３１１）。（ｈｏ）

