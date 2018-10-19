內地官員出力維穩，港股倒升１０６點收２５５６１，成交９９６億

《經濟通通訊社１９日專訊》港股全日走勢反覆，早段一度跌近２５０００點大關，其後跟

隨內地股市回升，收市漲約１００點，但全星期仍跌２４０點。

恆指今早低開２８２點後直線下滑，最多下插３６４點至２５０９０點，創１７個月新低。

內地第三季ＧＤＰ增速遜預期，按年升６﹒５％，創９年半新低。不過，受惠於內地一行兩會首

長，連同國務院副總理劉鶴接力維穩，支撐中港股市回升。恆指最多升過２８８點，高見

２５７４３點，最終收報２５５６１，升１０６點或升０﹒４２％，主板成交９９６﹒１９億元

增加１３﹒５％。今個星期四個交易日，恆指一升一跌梅花間竹，累跌２４０點或０﹒９％。

國企指數收報１０２２２點，升０﹒８４％或升８５點。滬綜指今早低見２４４９點，再刷

新近４年低，收市倒升２﹒５８％，報２５５０﹒４７點，成交１３００﹒９６億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）勁彈３﹒０６％，報２０９元，為升幅最大恆指成分股

。友邦（０１２９９）升０﹒７３％，報６２﹒３元。匯控（００００５）逆市受壓，收跌１﹒

０８％，跌穿６４元，報６３﹒８５元，創近１６個月收市新低。中移動（００９４１）亦軟０

﹒３８％，報７７﹒８５元。騰訊（００７００）升０﹒３６％收２８２元。



＊內地監管高層喊話，中資金融股順勢揚＊



人民銀行、中證監、銀保監連同國務院副總理劉鶴齊發聲維穩，中資金融股有吸納。建行（

００９３９）飆１﹒９７％，報６﹒２元；工行（０１３９８）彈１﹒１６％，報５﹒２３元；

中行（０３９８８）漲１﹒５５％，報３﹒２８元；惟農行（０１２８８）逆市跌

０﹒８５％，報３﹒５１元。

內險股升幅更為顯著，新華保險（０１３３６）收報３７﹒９５元，急升３﹒５５％，為升

幅最大國指成分股；太保（０２６０１）走高２﹒５％，報２８﹒７元；平保（０２３１８）亦

飆１﹒８６％，報７４﹒０５元；國壽（０２６２８）上升１﹒５３％，報１７﹒２４元。

內地首９個月全國房地產開發投資增效回落，惟內房股亦隨市反彈。三大內房藍籌均漲逾２

％，碧桂園（０２００７）飆２﹒８８％，報８﹒２３元；潤地（０１１０９）彈

２﹒６３％，報２５﹒４元；中海外（００６８８）漲２﹒１８％，報２３﹒４５元。融創中國

（０１９１８）據稱再接手萬達４個文旅項目，刺激股價抽升５﹒２５％，報２０﹒６５元。



＊Ｗｅｂｂ點名股收市跌幅收窄，油價續跌中海油最差藍籌＊



獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ繼去年發布５０隻謎網股份後，今日再發表新一份不能沾

手的２６隻港股名單，拆解華融及民行之間的網絡。華融投資（０２２７７）曾經瀉逾１７％，

收市跌幅收窄至１１﹒７６％，報０﹒３元；華融金控（００９９３）亦一度下滑近１６％，收

市僅軟２﹒８６％，報０﹒６８元。而母公司中國華融（０２７９９）最多僅挫４％，收市微跌

０﹒６９％，報１﹒４４元。至於民行（０１９８８）附屬的民銀資本（０１１４１）收市滑４

﹒２３％，報０﹒３４元，早段一度瀉逾８％。民行跌０﹒１８１％，報５﹒５３元。

國際油價兩連跌其中，布蘭特１２月期油收市跌穿每桶８０美元，是今個月來首次，三桶油

近全線受壓。中海油（００８８３）下插３﹒６９％，報１４﹒０８元，為表現最差藍籌；中石

油（００８５７）軟０﹒６７％，報５﹒９２元；中石化（００３８６）靠穩，收市無升跌，報

６﹒５元。（ｋｌ）

