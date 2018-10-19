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19/10/2018 13:14

【三隧分流】陳帆否認先斬後奏，促立法會在不提修訂通過方案

　　《經濟通通訊社１９日專訊》政府於新一份《施政報告》提出「三隧分流」方案。運輸及房
屋局局長陳帆出席立法會交通事務委員會，交通運輸相關的政策。陳帆表示，提出方案的過程不
存在先斬後奏；他又指要在西隧專營權在２０２３年屆滿前，落實三隧分流，立法會必須在沒有
修訂的情況下通過方案，否則政府要重新與西隧公司磋商。
　　政府提出「三隧分流」方案，紅隧、東隧加價，西隧則減價，建議由２０２０年生效。民建
聯劉國勳不滿政府只提出一個方案，認為未必可改善塞車問題。公民黨郭家麒質疑政府未作公布
已與西隧專營公司有秘密協議。
　　陳帆回應指，任何建議措施在事前都要做好準備，過程中不存在先斬後奏，當局有責任提交
議會考慮前做準備工作，只得概念，無實質建議，不是最好做法。
　　陳帆強調，方案經過顧問專業分析，目前訂立的收費調整水平建基於科學基礎，當局明白部
分必須使用紅隧和東隧的駕駛者，將會受加價影響，但假如單靠調低西隧隧道費，另外兩條隧道
收費不相應增加，將無法達至合理分布三隧的交通流量，甚至波及隧道周邊的道路，連累其他非
過海車輛。他又指，不排除再與西隧商討，但認為過程需時，亦要進行法例草擬等工作，質疑到
２０２３年專營權結束再做改變有無意義。（ｆｗ）

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