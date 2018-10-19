《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局今日安排傳媒前往港珠澳大橋香港口岸及香港連
接路進行拍攝及作簡介。部份內地車輛包括由港珠澳大橋管理局所僱用或授權的維養車輛、珠海
市的救護車、消防車，會在港珠澳大橋主橋段進行道路維養，執行大橋救援、滅火任務過程中或
須進入香港。
政府表示，除了在大橋發生重大意外事故下，按特區政府要求提供援助而進入香港的救護車
及消防車外，內地維養及緊急救援車輛均不可在港珠澳大橋香港連接路以外的香港道路行駛，它
們須於香港連接路近䃟石灣掉頭處，掉頭返回內地。（ｆｗ）
19/10/2018 15:15
【大橋通車】內地維養及救護車等不可於連接路以外之香港道路行駛
《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及房屋局今日安排傳媒前往港珠澳大橋香港口岸及香港連
接路進行拍攝及作簡介。部份內地車輛包括由港珠澳大橋管理局所僱用或授權的維養車輛、珠海
市的救護車、消防車，會在港珠澳大橋主橋段進行道路維養，執行大橋救援、滅火任務過程中或
須進入香港。
政府表示，除了在大橋發生重大意外事故下，按特區政府要求提供援助而進入香港的救護車
及消防車外，內地維養及緊急救援車輛均不可在港珠澳大橋香港連接路以外的香港道路行駛，它
們須於香港連接路近䃟石灣掉頭處，掉頭返回內地。（ｆｗ）
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