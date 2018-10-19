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19/10/2018 17:00

【大橋開通】穿梭巴士日間收費６５元夜間７０元，小童長者半價

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港珠澳大橋下周三（２４日）上午９時通車，運輸署副署長李
萃珍表示，本港各交通工具已準備就緒提供服務。市民可使用小巴、巴士、的士或旅遊巴抵達大
橋香港口岸，轉乘穿梭巴士到澳門及珠海。港珠澳大橋開通後來往本港至澳門和珠海的穿梭巴士
，日間收費為６５元，夜間為７０元，小童長者及傷健人士可享半價。
　　同時，為配合大橋通宵服務，將有兩條巴士線及一條小巴線通宵行駛，來往大橋及機場或東
涌市區。（ｆｗ）

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