【大橋開通】穿梭巴士日間收費６５元夜間７０元，小童長者半價

《經濟通通訊社１９日專訊》港珠澳大橋下周三（２４日）上午９時通車，運輸署副署長李

萃珍表示，本港各交通工具已準備就緒提供服務。市民可使用小巴、巴士、的士或旅遊巴抵達大

橋香港口岸，轉乘穿梭巴士到澳門及珠海。港珠澳大橋開通後來往本港至澳門和珠海的穿梭巴士

，日間收費為６５元，夜間為７０元，小童長者及傷健人士可享半價。

同時，為配合大橋通宵服務，將有兩條巴士線及一條小巴線通宵行駛，來往大橋及機場或東

涌市區。（ｆｗ）

