《經濟通通訊社１９日專訊》港珠澳大橋下周三（２４日）上午９時通車，運輸署副署長李
萃珍表示，本港各交通工具已準備就緒提供服務。市民可使用小巴、巴士、的士或旅遊巴抵達大
橋香港口岸，轉乘穿梭巴士到澳門及珠海。港珠澳大橋開通後來往本港至澳門和珠海的穿梭巴士
，日間收費為６５元，夜間為７０元，小童長者及傷健人士可享半價。
同時，為配合大橋通宵服務，將有兩條巴士線及一條小巴線通宵行駛，來往大橋及機場或東
涌市區。（ｆｗ）
19/10/2018 17:00
【大橋開通】穿梭巴士日間收費６５元夜間７０元，小童長者半價
《經濟通通訊社１９日專訊》港珠澳大橋下周三（２４日）上午９時通車，運輸署副署長李
萃珍表示，本港各交通工具已準備就緒提供服務。市民可使用小巴、巴士、的士或旅遊巴抵達大
橋香港口岸，轉乘穿梭巴士到澳門及珠海。港珠澳大橋開通後來往本港至澳門和珠海的穿梭巴士
，日間收費為６５元，夜間為７０元，小童長者及傷健人士可享半價。
同時，為配合大橋通宵服務，將有兩條巴士線及一條小巴線通宵行駛，來往大橋及機場或東
涌市區。（ｆｗ）
|生財有道19/10/2018
【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清 正為長期健康發展創造好機會
|生財有道19/10/2018
【Webb名單】Webb：興太停牌涉華融持股 26股勿持有
|生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
|中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
|國際動態19/10/2018
英脫歐過渡期 歐盟倡延1年
|FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰