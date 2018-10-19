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即市新聞

19/10/2018 17:06

【大橋通車】香港口岸逾６３０私家車泊位，網上預約較現場便宜

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港珠澳大橋下周三（２４日）通車。運輸署副署長李萃珍表示
，李萃珍表示，大橋香港口岸將會提供逾６３０個私家車泊位，市民可網上預約車位，如到達現
場方尋找泊車收費將較網上預約貴最少１﹒５倍，籲市民提早預約為佳。
　　她指，市民如計劃以私家車前往澳門，可以申請港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃，將車駛
至澳門邊檢停車場，再轉乘其他交通工具。澳門方面將提供３０００個車位停泊，車輛可停泊
１２小時至最長８日，每１２小時收費１８０元。
　　如有意使用澳門口岸泊車轉乘計劃，需要是香港私家車的車主，車主於運輸署申請封閉道路
許可證時署方會一并辦理，澳門方面的識別標籤予有關車輛。手續完成後仍需做三樣事情，第一
，要於澳門政府的平台預約位置；第二，需要購買三地有效保險；第三，亦需要於珠海的平台上
作登記。
　　香港口岸６６１個私家車泊位分兩類，部分泊位可供預約，停車場營辦商會提供網上預約服
務，每小時收費２０元，日泊收費１６０元，每部私家車最多停泊３日，隨後超時泊車每小時罰
４０元。非預約式私家車泊位收費則較貴，並只設時租，首兩小時內每小時收２０元，第３小時
收３０元，第４小時或以後每小時收４０元，若泊足一天２４小時收費便需９１０元。（ｆｗ）

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