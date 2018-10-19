《神州經脈》第三季經濟增速十年低，傾巢維穩見功Ａ股彈２﹒６％

《神州經脈》中國第三季ＧＤＰ增６﹒５％，低市場預期的６﹒６％，為２００９年一季度

以來最低，亦是２００８年全球金融危機後的１０年最低。不過，一行兩會最高層齊齊發聲維穩

股市，支持投入資金紓解質押風險，加上午後國務院副總理劉鶴加入維穩行列，他指股市的調整

和出清，正為股市長期健康發展創造出好的投資機會。高層傾巢維穩，滬深兩市絕地反擊，滬綜

指由跌至２４４９﹒２點（２０１４年１１月２１日以來新低），大幅抽升至２５５０﹒４７點

收市，全日收升２﹒５８％，收復２５００點關，並創兩個半月以來最大單日升幅，全周計滬綜

指仍跌２％。

深成指今日低開高走升２﹒７９％，收報７３８７﹒７４點；創業板大漲３﹒７２％，收報

１２４９﹒８９點，為全日升幅最大指數。滬深兩市全日成交２８７０億元（人民幣．下同），

較昨日２３９７億成交增１９﹒７％。



＊中國第三季ＧＤＰ增６﹒５％，增速十年低＊



中國第三季ＧＤＰ增６﹒５％，低市場預期的６﹒６％。首三季ＧＤＰ增６﹒７％。第三季

ＧＤＰ同比增速６﹒５％為２００９年一季度以來最低，亦是２００８年全球金融危機後的最低

。

國家統計局公布的數據顯示，前三季度國內生產總值６５０８９９億元，按可比價格計算，

同比增長６﹒７％。分季度看，一季度同比增長６﹒８％，二季度增長６﹒７％，三季度增長

６﹒５％。分產業看，第一產業增加值４２１７３億元，同比增長３﹒４％；第二產業增加值

２６２９５３億元，增長５﹒８％；第三產業增加值３４５７７３億元，增長７﹒７％。

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，中國經濟穩的格局沒有改變。從增長來看，前三季度

ＧＤＰ增速是６﹒７％，這為全年實現６﹒５％左右的增長目標打下了紮實的基礎。從就業來看

，９月份全國城鎮調查失業率是４﹒９％，比上月和上年同期都分別下降了０﹒１個百分點。從

經濟增長、就業、物價和收入這幾個指標綜合起來看，當前經濟運行還是穩定運行在合理區間。

他表示，工業內部在不斷加快向中高端邁進。從需求結構來看，消費的基礎性作用在繼續增

強。前三季度，消費對經濟增長的貢獻達到了７８％，比上年同期提高了１４個百分點。投資結

構也在改善，制造業投資增速連續６個月加快，民間投資增速保持在８％以上的較快水平。經濟

運行的質量、效益也在持續改善。



＊中證監推六招穩定提振市場信心＊



Ａ股跌不見底，中證監、銀保監今早齊發聲維穩。中證監主席劉士余表示，中證監始終堅持

以改革開放創新為主線來穩定和提振市場信心，近期推進的六大主要措施包括以下方面：

一是即將出台《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》。允許過渡期內相關產品滾

動續作，以承接未到期資產。

二是盡快完善上市公司股份回購制度。

三是繼續深化併購重組市場化改革。已經推出併購重組「小額快速」審核機制，即將按行業

實行「分道制」審核，對高新技術行業優先適用。

四是鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管產品分別或聯合組織

新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境，促進其健康發展

。

五是鼓勵私募股權基金通過參與非公開發行、協議轉讓、大宗交易等方式，購買已上市公司

股票，參與上市公司併購重組。

六是繼續全方位擴大開放，支持外資資管機構在境內設立法人機構，從事包括股票等權益型

資產在內的資管業務。



＊銀保監允許險資設立專項產品參與化解股票質押風險＊



銀保監主席郭樹清表示，當前中國經濟運行穩中向好的趨勢沒有改變，系統性金融風險完全

可控。要求銀行業金融機構科學合理地做好股權質押融資業務風險管理，在質押品觸及止損線時

，質權人應當綜合評估出質人實際風險和未來發展前景等因素，採取恰當方式穩妥處理。充分發

揮保險資金長期穩健投資優勢，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度。允許保險

資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管。

滬綜指昨日（１８日）失守２５００點。自今年１月２９日見到高點３５８７點以來，滬指

一直處於下跌通道，累計下跌約１１００點，從高位回撤超過３０％。且國慶假期後，滬指呈現

加速下跌趨勢，短短９個交易日內跌幅已近１２％。



＊人行研推三大措施緩解民營企業融資難＊



人行行長易綱就近期股市出現下跌表示，人行正研究出台有針對性的措施，緩解企業融資困

難問題。

人行將採取的措施包括，一是實施民營企業債券融資支持計劃，通過信用風險緩釋為部分發

債遇到困難的民營企業提供信用增進服務，帶動民營企業整體融資恢復。

二是推進民營企業股權融資支持計劃，支持符合條件的私募基金管理人發起設立民營企業發

展支持基金，為出現資金困難的民營企業提供股權融資支持。

三是人行將綜合運用再貸款、再貼現、中期借貸便利等貨幣政策工具，支持商業銀行擴大對

民營企業的信貸投放。

易綱指，近期股市波動主要受投資者預期和情緒影響。中國經濟基本面良好，宏觀槓桿率已

經企穩，經濟內生增長潛力巨大。總體看，當前股市估值已處於歷史較低水平，與中國穩中向好

的經濟基本面形成反差。



＊劉鶴發聲維穩，指股市調整和出清為長期健康發展創造好機會＊



國務院副總理劉鶴加入維穩行列。據《新華社》報道，劉鶴表示，最近我高度關注國際投資

機構對中國股市的評估和國內專業機構的市場分析。大家比較一致的看法是，從全球資產配置來

看，中國正在成為最有投資價值的市場，泡沫已經大大縮小，上市公司質量正在改善，估值處於

歷史低位，所以很多機構建議對中國股市給予高度關注，認為中國股市已經具有較高投資價值。

對這些評估，相信投資者會做出理性判斷。可以說，股市的調整和出清，正為股市長期健康發展

創造出好的投資機會。

劉鶴指，中國股市出現了明顯的波動和下滑，這是諸多因素造成的。首先是外部因素。主要

國家央行加息後，全球股市都開始波動，有所下滑，美國的股市也出現明顯回調。中美貿易摩擦

對市場也造成了影響，但坦率地說，心理影響大於實際影響，目前中美正在接觸。二是中國經濟

結構正在破舊立新的過程中，必然對股市帶來影響。三是市場預期發生變化，未來經濟環境的種

種不確定性，影響了投資者行為。投資者很關心民營經濟發展、產權保護等問題。此外，最近幾

天也存在一些市場的技術性因素，比如在股市下滑過程中出現了被動減倉的現象。這些因素疊加

在一起，使得股市產生波動。

促進股市健康發展，一定要有針對性地推出新的改革舉措。人民銀行、銀保監、中證監以及

其他相關部門都在研究出台新的改革措施，有了一些新的制度安排和政策工具。今天上午，這些

政策已經陸續宣布，至少包括以下幾個方面。一是在穩定市場方面，允許銀行理財子公司對資本

市場進行投資，要求金融機構科學合理做好股權質押融資業務風險管理，鼓勵地方政府管理的基

金、私募股權基金幫助有發展前景的公司紓解股權質押困難。

二是在市場基本制度改革方面，制定《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》，完

善上市公司股份回購制度，深化並購重組市場化改革，推進新三板制度改革，加大對科技創新企

業上市的支持力度等。

三是在鼓勵市場長期資金來源方面，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度，

壯大機構投資者力量，鞏固市場長期投資的基礎。

四是在促進國企改革和民企發展方面，加快推出一系列新舉措，包括推動國有企業在資本市

場進行混合所有制改革，支持行業龍頭民營企業進行產業兼併重組，推出民營企業債券融資支持

計劃以及股權融資支持計劃等。

五是繼續全方位擴大開放，加快銀行、證券、保險等領域的開放。今年是改革開放四十周年

，改革開放大政方針已定，關鍵在狠抓落實。現在是一個行動勝過一打綱領的關鍵時刻，各方面

落實的力度要大一點，責任心要強一點，敢於擔當，快速行動，切實推出一些具體政策，推動股

市健康發展。



＊中宣部前副部長魯煒涉受賄逾３２００萬＊



浙江省寧波市中級人民法院一審公開審理中共中央宣傳部原副部長魯煒受賄一案，魯煒當庭

表示認罪、悔罪，法庭宣布擇期宣判。

據《新華社》報道，浙江省寧波市人民檢察院指控：２００２年７月至２０１７年下半年，

被告人魯煒利用擔任新華社黨組成員、秘書長、副社長，中共北京市委常委、宣傳部部長、北京

市副市長，國家互聯網信息辦公室主任，國務院新聞辦公室副主任，中央網絡安全和信息化領導

小組辦公室主任，中共中央宣傳部副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有

關單位和個人在網絡管理、職務晉升等事項上謀取利益，直接或者通過他人收受相關單位和個人

給予的財物，共計折合３２００萬餘元人民幣。

魯煒曾被外界稱為「網絡沙皇」，他於去年１１月被查落台，今年２月被開除黨籍和公職，

移送司法機關處理。（ｂｉ）

