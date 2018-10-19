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19/10/2018 14:45

【Ａ股維穩】北京海澱召開座談會，擬出台措施化解股權質押問題

　　《經濟通通訊社１９日專訊》北京海澱區區政府召開政府、銀行、企業聯合座談會，擬於近
日出台一整套支持上市公司的工作措施，重點在於幫助化解上市公司的股權質押問題。
　　據《經濟觀察報》報道，參與此次座談會有１３家民營上市公司，在會議中，民營企業對於
目前情況的反應主要指向三個層面：一是上市公司的股權質押，包括控股股東股權質押率過高，
上市公司主體股權質押率過高兩個方面；二是短期的流動性不足，包括銀行信貸獲得難度高等方
面；三是長周期下，民營企業的信心問題。
　　參與座談會公司包括神州高鐵（深：０００００８）、啟明星辰（深：００２４３９）、碧
水源（深：３０００７０）、飛利信（深：３００２８７）、邦訊技術（深：３００３１２）、
信威集團（滬：６００４８５）、漢邦高科（深：３００４４９）、千方科技
（深：００２３７３）、大北農（深：００２３８５）、引力傳媒（滬：６０３５９８）、前景
園林、拉卡拉（藍色光標股東方）；此外，還有華夏銀行（滬：６０００１５）、郵儲銀行
（０１６５８）、北京銀行（滬：６０１１６９）、工商銀行（滬：６０１３９８）、民生銀行
（滬：６０００１６）、中關村銀行６家銀行，以及中關村併購母基金、南方工業資產管理有限
責任公司、北京國際信托有限公司３家投資機構參加。
　　北京證監會此前公布，海澱區屬國資和東興證券發起設立支持優質科技企業發展基金，基金
規模１００億元人民幣，首期２０億元已完成募資，通過受讓不超過上市公司總股本１０％的股
權，幫助民營科技上市公司化解股票質押風險等。（ｂｉ）

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