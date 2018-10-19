《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季經濟數據公布在即，市場關注中美貿易戰之下，對
中國ＧＤＰ增長的影響。市場預估中國三季度ＧＤＰ增速料降至６﹒６％，這將是２００９年一
季度以來最低增速。
隔晚（１８日）美股開盤前後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）跌破６﹒９５關口，低見
６﹒９５１２，日內跌約２００點，刷新兩個月新低，也是２０１７年初以來最低水平。
雖然其後在美股收盤前兩小時，接連收復６﹒９５及６﹒９４關，但今早亦低開，目前已回
落到６﹒９４５５徘徊。（ａｃ）
19/10/2018 08:54
【聚焦人幣】中國ＧＤＰ公布在即，隔晚離岸人民幣破６﹒９５關
《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季經濟數據公布在即，市場關注中美貿易戰之下，對
中國ＧＤＰ增長的影響。市場預估中國三季度ＧＤＰ增速料降至６﹒６％，這將是２００９年一
季度以來最低增速。
隔晚（１８日）美股開盤前後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）跌破６﹒９５關口，低見
６﹒９５１２，日內跌約２００點，刷新兩個月新低，也是２０１７年初以來最低水平。
雖然其後在美股收盤前兩小時，接連收復６﹒９５及６﹒９４關，但今早亦低開，目前已回
落到６﹒９４５５徘徊。（ａｃ）
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