【聚焦人幣】中國ＧＤＰ公布在即，隔晚離岸人民幣破６﹒９５關

《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季經濟數據公布在即，市場關注中美貿易戰之下，對

中國ＧＤＰ增長的影響。市場預估中國三季度ＧＤＰ增速料降至６﹒６％，這將是２００９年一

季度以來最低增速。

隔晚（１８日）美股開盤前後，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）跌破６﹒９５關口，低見

６﹒９５１２，日內跌約２００點，刷新兩個月新低，也是２０１７年初以來最低水平。

雖然其後在美股收盤前兩小時，接連收復６﹒９５及６﹒９４關，但今早亦低開，目前已回

落到６﹒９４５５徘徊。（ａｃ）

