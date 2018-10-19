【聚焦人幣】中信證券：人幣波動必增，匯率波動有助對沖經濟壓力

《經濟通通訊社１９日專訊》中信證券今日發報告，指當前中國經濟面臨較大的下行壓力，

貨幣政策可能進一步寬鬆，中美貨幣政策的差異可能會導致匯率市場的波動加大。對人民幣匯率

而言，「守７」並不是硬約束，波動加大的同時匯率的中樞也會隨之上移。

報告又指人行行長易綱上周在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）會議上提出人行的貨幣政策將更

加注重內部市場，政策不會以犧牲中國經濟為代價來穩定外部市場，因此認為緊縮貨幣保匯率的

概率不大。（ａｃ）

