【Ａ股維穩】劉鶴：股市調整和出清，正為長期健康發展創造好機會

《經濟通通訊社１９日專訊》國務院副總理劉鶴加入維穩行列。據《新華社》報道，劉鶴表

示，最近我高度關注國際投資機構對中國股市的評估和國內專業機構的市場分析。大家比較一致

的看法是，從全球資產配置來看，中國正在成為最有投資價值的市場，泡沫已經大大縮小，上市

公司質量正在改善，估值處於歷史低位，所以很多機構建議對中國股市給予高度關注，認為中國

股市已經具有較高投資價值。對這些評估，相信投資者會做出理性判斷。可以說，股市的調整和

出清，正為股市長期健康發展創造出好的投資機會。



＊貿易戰、經濟環境不確定性、被動減倉等因素造成Ａ股下滑＊



劉鶴指，中國股市出現了明顯的波動和下滑，這是諸多因素造成的。首先是外部因素。主要

國家央行加息後，全球股市都開始波動，有所下滑，美國的股市也出現明顯回調。中美貿易摩擦

對市場也造成了影響，但坦率地說，心理影響大於實際影響，目前中美正在接觸。二是中國經濟

結構正在破舊立新的過程中，必然對股市帶來影響。三是市場預期發生變化，未來經濟環境的種

種不確定性，影響了投資者行為。投資者很關心民營經濟發展、產權保護等問題。此外，最近幾

天也存在一些市場的技術性因素，比如在股市下滑過程中出現了被動減倉的現象。這些因素疊加

在一起，使得股市產生波動。



＊五大針對性舉措，促進股市健康發展＊



促進股市健康發展，一定要有針對性地推出新的改革舉措。人民銀行、銀保監、中證監以及

其他相關部門都在研究出台新的改革措施，有了一些新的制度安排和政策工具。今天上午，這些

政策已經陸續宣布，至少包括以下幾個方面。一是在穩定市場方面，允許銀行理財子公司對資本

市場進行投資，要求金融機構科學合理做好股權質押融資業務風險管理，鼓勵地方政府管理的基

金、私募股權基金幫助有發展前景的公司紓解股權質押困難。

二是在市場基本制度改革方面，制定《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》，完

善上市公司股份回購制度，深化並購重組市場化改革，推進新三板制度改革，加大對科技創新企

業上市的支持力度等。

三是在鼓勵市場長期資金來源方面，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度，

壯大機構投資者力量，鞏固市場長期投資的基礎。

四是在促進國企改革和民企發展方面，加快推出一系列新舉措，包括推動國有企業在資本市

場進行混合所有制改革，支持行業龍頭民營企業進行產業兼併重組，推出民營企業債券融資支持

計劃以及股權融資支持計劃等。

五是繼續全方位擴大開放，加快銀行、證券、保險等領域的開放。今年是改革開放四十周年

，改革開放大政方針已定，關鍵在狠抓落實。現在是一個行動勝過一打綱領的關鍵時刻，各方面

落實的力度要大一點，責任心要強一點，敢於擔當，快速行動，切實推出一些具體政策，推動股

市健康發展。（ｃｔ）

