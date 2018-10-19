《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀保監會主席郭樹清表示，當前中國經濟運行穩中向好的
趨勢沒有改變，系統性金融風險完全可控。要求銀行業金融機構科學合理地做好股權質押融資業
務風險管理，在質押品觸及止損線時，質權人應當綜合評估出質人實際風險和未來發展前景等因
素，採取恰當方式穩妥處理。（ｃｔ）
19/10/2018 08:51
【質押風險】郭樹清：金融機構要科學合理地做好股權質押風險管理
《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀保監會主席郭樹清表示，當前中國經濟運行穩中向好的
趨勢沒有改變，系統性金融風險完全可控。要求銀行業金融機構科學合理地做好股權質押融資業
務風險管理，在質押品觸及止損線時，質權人應當綜合評估出質人實際風險和未來發展前景等因
素，採取恰當方式穩妥處理。（ｃｔ）
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