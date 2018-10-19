《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒５％，低於
市場預期的６﹒６％，並創２００９年一季度以來最低水平。
華泰宏觀李超團隊點評認為，未來ＧＤＰ增速繼續快速回落的可能性較低，但貿易局勢緊張
，給外需帶來較大不確定性，預計今年第四季ＧＤＰ增速仍為６﹒５％。對於房地產領域，政治
局會議要求堅持因城施策，堅決遏制房價上漲，本輪始於２０１６年的房地產調控仍未結束，維
持全年地產投資增速緩慢下行的判斷。（ｃｔ）
19/10/2018 11:44
【數據解讀】華泰宏觀：貿易局勢緊張，料第四季ＧＤＰ為６﹒５％
《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季國內生產總值（ＧＤＰ）同比增長６﹒５％，低於
市場預期的６﹒６％，並創２００９年一季度以來最低水平。
華泰宏觀李超團隊點評認為，未來ＧＤＰ增速繼續快速回落的可能性較低，但貿易局勢緊張
，給外需帶來較大不確定性，預計今年第四季ＧＤＰ增速仍為６﹒５％。對於房地產領域，政治
局會議要求堅持因城施策，堅決遏制房價上漲，本輪始於２０１６年的房地產調控仍未結束，維
持全年地產投資增速緩慢下行的判斷。（ｃｔ）
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