  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/10/2018 09:06

【Ａ股維穩】中證監：推出六大措施，穩定提振市場信心

　　《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股跌不見底，中證監、銀保監今早齊發聲維穩。中證監主席
劉士余表示，中證監始終堅持以改革開放創新為主線來穩定和提振市場信心，近期推進的六大主
要措施包括以下方面：
　　一是即將出台《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》。允許過渡期內相關產品滾
動續作，以承接未到期資產。
　　二是盡快完善上市公司股份回購制度。
　　三是繼續深化併購重組市場化改革。已經推出併購重組「小額快速」審核機制，即將按行業
實行「分道制」審核，對高新技術行業優先適用。

＊幫助陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境＊

　　四是鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管產品分別或聯合組織
新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境，促進其健康發展

　　五是鼓勵私募股權基金通過參與非公開發行、協議轉讓、大宗交易等方式，購買已上市公司
股票，參與上市公司併購重組。
　　六是繼續全方位擴大開放，支持外資資管機構在境內設立法人機構，從事包括股票等權益型
資產在內的資管業務。

＊郭樹清：允許險資設立專項產品參與化解股票質押流動性風險＊

　　銀保監主席郭樹清表示，當前中國經濟運行穩中向好的趨勢沒有改變，系統性金融風險完全
可控。要求銀行業金融機構科學合理地做好股權質押融資業務風險管理，在質押品觸及止損線時
，質權人應當綜合評估出質人實際風險和未來發展前景等因素，採取恰當方式穩妥處理。充分發
揮保險資金長期穩健投資優勢，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度。允許保險
資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管。
　　滬綜指昨日（１８日）失守２５００點。自今年１月２９日見到高點３５８７點以來，滬指
一直處於下跌通道，累計下跌約１１００點，從高位回撤超過３０％。且國慶假期後，滬指呈現
加速下跌趨勢，短短９個交易日內跌幅已近１２％。（ｃｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
國際動態19/10/2018
英脫歐過渡期 歐盟倡延1年
FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
生財有道18/10/2018
【油市博奕】油組避談油價 恐美國立法阻油價操控
中國故事18/10/2018
外資趁亂換馬 順鑫農業千杯不醉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN