【Ａ股維穩】中證監：推出六大措施，穩定提振市場信心

《經濟通通訊社１９日專訊》Ａ股跌不見底，中證監、銀保監今早齊發聲維穩。中證監主席

劉士余表示，中證監始終堅持以改革開放創新為主線來穩定和提振市場信心，近期推進的六大主

要措施包括以下方面：

一是即將出台《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》。允許過渡期內相關產品滾

動續作，以承接未到期資產。

二是盡快完善上市公司股份回購制度。

三是繼續深化併購重組市場化改革。已經推出併購重組「小額快速」審核機制，即將按行業

實行「分道制」審核，對高新技術行業優先適用。



＊幫助陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境＊



四是鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管產品分別或聯合組織

新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境，促進其健康發展

。

五是鼓勵私募股權基金通過參與非公開發行、協議轉讓、大宗交易等方式，購買已上市公司

股票，參與上市公司併購重組。

六是繼續全方位擴大開放，支持外資資管機構在境內設立法人機構，從事包括股票等權益型

資產在內的資管業務。



＊郭樹清：允許險資設立專項產品參與化解股票質押流動性風險＊



銀保監主席郭樹清表示，當前中國經濟運行穩中向好的趨勢沒有改變，系統性金融風險完全

可控。要求銀行業金融機構科學合理地做好股權質押融資業務風險管理，在質押品觸及止損線時

，質權人應當綜合評估出質人實際風險和未來發展前景等因素，採取恰當方式穩妥處理。充分發

揮保險資金長期穩健投資優勢，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度。允許保險

資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管。

滬綜指昨日（１８日）失守２５００點。自今年１月２９日見到高點３５８７點以來，滬指

一直處於下跌通道，累計下跌約１１００點，從高位回撤超過３０％。且國慶假期後，滬指呈現

加速下跌趨勢，短短９個交易日內跌幅已近１２％。（ｃｔ）

