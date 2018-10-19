《滬股通》上證１８０收漲３﹒０９％，上證３８０升２﹒４５％

《經濟通通訊社１９日專訊》中國第三季ＧＤＰ增６﹒５％，低市場預期的６﹒６％，為

２００９年一季度以來最低，亦是２００８年全球金融危機後的１０年最低。不過，一行兩會的

巨頭齊齊發聲維穩股市，支持投入資金紓解質押風險，加上午後國務院副總理劉鶴加入維穩行列

，他指股市的調整和出清，正為股市長期健康發展創造出好的投資機會。Ａ場一洗今早的頹風，

午後升勢凌厲，滬綜指收復２５００點，收升２﹒５８％。

上證１８０指數收漲３﹒０９％，報７０７５﹒６６點，上證３８０指數亦收升２﹒４５％

，報３８０２﹒３６點。

銀保監會發布《商業銀行理財子公司管理辦法（徵求意見稿）》，允許子公司發行的公募理

財產品直接投資股票，並允許子公司發行分級理財產品，並不設置理財產品銷售起點金額。滬深

銀行股全線有反彈，建行（滬：６０１９３９）漲３﹒７％，農行（滬：６０１２８８）漲近

３％，中行（滬：６０１９８８）升２﹒６％，工行（滬：６０１３９８）升２﹒４％，招行

（滬：６０００３６）更飆４﹒７％。

中證監主席劉士余更表示鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管

產品分別或聯合組織新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困

境。股權質押危機有望化解，券商股重現生機。華泰證券（滬：６０１６８８）急升４﹒３％；

中信証券（滬：６０００３０）亦抽升３﹒６％；海通（滬：６００８３７）更揚５﹒６％。

原材源、能源板塊受最新公布的數據影響。國家統計局公布，因鋁價下降，同時成本上升，

９月原鋁產量連續第二個月下降，觸及５月以來最低水平。南山鋁業（滬：６００２１９）跌

１﹒５％。但中國鋁業（滬：６０１６００）就跟市升２％。

９月原煤產量３﹒０６億噸，同比增長５﹒２％。煤炭股昨日急跌後反彈。龍頭神華

（滬：６０１０８８）升２﹒８％；陝西煤業（滬：６０１２２５）亦由跌轉升２％。

９月原油產量同比下降２﹒４％，加上國際油價隔晚兩連跌，拖累石油股早盤普遍向下，唯

其後跟市攀升，兩桶油齊升近２％，中石油（滬：６０１８５７）升１﹒８％；中石化

（滬：６０００２８）升１﹒６％；中海油股（滬：６０１８０８）急挫後轉升０﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ａｃ）

