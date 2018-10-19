《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３８７，較上個交易日貶
１１２點子，為２０１７年１月４日以來的２１個月新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８點子，報６﹒９３９１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９４０９。（ａｃ）
19/10/2018 09:42
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１８點子，報６﹒９３９１
《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３８７，較上個交易日貶
１１２點子，為２０１７年１月４日以來的２１個月新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８點子，報６﹒９３９１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９４０９。（ａｃ）
|生財有道19/10/2018
林鄭大推資助房，過來人分享「居屋攻防術」
|中國故事19/10/2018
阿里巴巴B2B 助港商拓海外市場
|國際動態19/10/2018
英脫歐過渡期 歐盟倡延1年
|FOCUS18/10/2018
【FOCUS】「匯率操縱國」引而不發 侵侵另闢新戰線制華
|生財有道18/10/2018
【油市博奕】油組避談油價 恐美國立法阻油價操控
|中國故事18/10/2018
外資趁亂換馬 順鑫農業千杯不醉
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰