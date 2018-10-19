【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１８點子，報６﹒９３９１

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３８７，較上個交易日貶

１１２點子，為２０１７年１月４日以來的２１個月新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１８點子，報６﹒９３９１，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９４０９。（ａｃ）

