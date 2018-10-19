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19/10/2018 10:08

【人行放水】人行７天逆回購利率持平２﹒５５％，淨投放３００億

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日以利率招標方式開展３００億元（人民幣
．下同）７天期逆回購中標利率為２﹒５５％，與上次持平，結束連續十二個交易日公開市場不
操作。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放３００億元。計入ＭＬＦ，本周全口徑淨回籠
４２１５億元。（ａｃ）

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