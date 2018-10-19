《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，首８月全國規模以上工
業企業實現利潤總額４４２４９億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒２％；規模以上工業企
業主營業務收入利潤率為６﹒４３％，同比提高０﹒３５個百分點。
首８月規模以上服務業企業營業收入同比增長１２％；規模以上服務業企業營業利潤同比增
長１５﹒５％。
19/10/2018 10:00
【聚焦數據】統計局：首８月全國規模以上工業利潤增１６﹒２％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，首８月全國規模以上工
業企業實現利潤總額４４２４９億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒２％；規模以上工業企
業主營業務收入利潤率為６﹒４３％，同比提高０﹒３５個百分點。
首８月規模以上服務業企業營業收入同比增長１２％；規模以上服務業企業營業利潤同比增
長１５﹒５％。
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