【聚焦數據】統計局：首９月房地產投資增９﹒９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，首９月全國房地產開發
投資８８６６５億元（人民幣．下同），同比增長９﹒９％，增速比首８月回落０﹒２個百分點
。其中，住宅投資６２８０６億元，增長１４％，增速回落０﹒１個百分點。住宅投資佔房地產
開發投資的比重為７０﹒８％。
首９月房地產開發企業房屋施工面積７６７２１８萬平方米，同比增長３﹒９％，增速比
首８月提高０﹒３個百分點。房屋新開工面積１５２５８３萬平方米，增長１６﹒４％，增速提
高０﹒５個百分點。房屋竣工面積５１１３２萬平方米，下降１１﹒４％，降幅收窄０﹒２個百
分點。
＊首９月商品房銷售額增速回落至１３﹒３％＊
首９月商品房銷售額１０４１３２億元，增長１３﹒３％，增速回落１﹒２個百分點。其中
，住宅銷售額增長１５﹒６％，辦公樓銷售額下降５﹒０％，商業營業用房銷售額增長３％。
首９月商品房銷售面積１１９３１３萬平方米，同比增長２﹒９％，增速比首８月回落
１﹒１個百分點。其中，住宅銷售面積增長３﹒３％，辦公樓銷售面積下降９﹒３％，商業營業
用房銷售面積下降１﹒１％。房地產開發企業到位資金１２１８８２億元，同比增長７﹒８％，
增速比首８月提高０﹒９個百分點。