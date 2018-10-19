《經濟通通訊社１９日專訊》群益證券表示，中國首三季度ＧＤＰ實現６﹒７％的較快增長
，表現穩健。展望未來，從拉動ＧＤＰ的三大因素方面考慮，投資端受民間投資復甦、政府投資
加碼支撐，消費端受益於人均收入提升、網上零售的拉動，出口端受益於外圍經濟穩健擴張，
ＧＤＰ有望繼續保持穩健增長。
不過，考慮到２０１７年高基期效應及房地產調控背景下未來房地產投資或減弱，出口方面
貿易戰也產生了一些不確定性因素，並對ＧＤＰ增長產生一定壓力，預計今年ＧＤＰ增速將有所
回落，全年實現６﹒６％的增長目標。（ｂｉ）
19/10/2018 18:07
【數據解讀】群益證券：貿戰影響出口，料今年中國經濟增速回落
《經濟通通訊社１９日專訊》群益證券表示，中國首三季度ＧＤＰ實現６﹒７％的較快增長
，表現穩健。展望未來，從拉動ＧＤＰ的三大因素方面考慮，投資端受民間投資復甦、政府投資
加碼支撐，消費端受益於人均收入提升、網上零售的拉動，出口端受益於外圍經濟穩健擴張，
ＧＤＰ有望繼續保持穩健增長。
不過，考慮到２０１７年高基期效應及房地產調控背景下未來房地產投資或減弱，出口方面
貿易戰也產生了一些不確定性因素，並對ＧＤＰ增長產生一定壓力，預計今年ＧＤＰ增速將有所
回落，全年實現６﹒６％的增長目標。（ｂｉ）
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