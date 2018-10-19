《經濟通通訊社１９日專訊》馬鋼（００３２３）（滬：６００８０８）宣布，今年首九個
月淨利潤５５﹒８３億元（人民幣．下同），增加約１倍，每股基本收益７２﹒５０分。營業收
入６３１﹒１７億元增加逾１９％。
若單計第三季，集團淨利潤２１﹒５５億元按年增近９７％，每股基本收益２７﹒９８分。
營業收入上升逾３０％至２３０﹒５４億元。（ｈｍ）
19/10/2018 08:08
《國企紅籌》馬鋼（３２３）首三季多賺約１倍至５５﹒８３億人幣
《經濟通通訊社１９日專訊》馬鋼（００３２３）（滬：６００８０８）宣布，今年首九個
月淨利潤５５﹒８３億元（人民幣．下同），增加約１倍，每股基本收益７２﹒５０分。營業收
入６３１﹒１７億元增加逾１９％。
若單計第三季，集團淨利潤２１﹒５５億元按年增近９７％，每股基本收益２７﹒９８分。
營業收入上升逾３０％至２３０﹒５４億元。（ｈｍ）
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