《日入而息》Ｗｅｂｂ公布新「謎網２６」名單，內地傾巢維穩見功

《今天重點》﹡「股壇長毛」Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ繼去年５月列出「謎網５０」名單後，

今日再推新「謎網２６」名單，列出華融系的神秘網絡，當中牽涉中國華融

（０２７９９）及民行（０１９８８）（滬：６０００１６）之間的網絡，

合共有２６隻股票不能沾手。

﹡中國第三季ＧＤＰ增６﹒５％低預期，交行料明年中國經濟下行壓力更突

出，需減稅增信心

﹡中證監：推出六大措施，穩定提振市場信心，傾巢維穩見功，滬指絕地反擊

收漲２﹒６％重回二千五

﹡劉鶴：不存在國進民退，國企助民企重組體現相互合作，股市調整和出清，

正為長期健康發展創造好機會

﹡地政署公布屯門藍地住宅地僅接獲３份標書



《即日市況》﹡內地官員出力維穩，港股倒升１０６點收２５５６１，成交９９６億



《深滬股市》﹡傾巢維穩見功，滬指絕地反擊收漲２﹒６％重回二千五



《美元匯價》﹡英鎊續受脫歐問題左右，短線投資者可候高沽；歐元最新報１﹒１４６３

╱６７，日圓最新報﹒１１２﹒３７╱４０



《公司業績》﹡招金礦業（０１８１８）首三季盈利３﹒５６億元人民幣，跌１６﹒５％

﹡華潤水泥（０１３１３）首三季純利增加１﹒３倍至６０﹒９億元

﹡東方證券（０３９５８）首三季淨利潤跌６５﹒６％



《公司資訊》﹡恆地（０００１２）元朗「尚悅．嶺」主打細單位，有機會下周開價

﹡佐丹奴（００７０９）九個月總銷售５０﹒１２億元升０﹒７％

﹡時代中國（０１２３３）發行１７億元人民幣境內公司債券，票息８﹒４％

﹡港交所（００３８８）前海聯合交易中心正式開業

﹡紫光科技（００３６５）清華控股轉讓紫光集團部分股權方案將重大調整

﹡華昱高速（０１８２３）短暫停牌，暫未悉原因

﹡應力控股（０２６６３）獲香港機場鋼結構工程合約涉３﹒２４億元

﹡國泰（００２９３）９月載客量跌１％，主要受颱風吹襲所致

﹡和嘉資源（００７０４）終止出售智悅國際不多於２３％股權

﹡合興集團（０００４７）第三季總銷售額升３﹒４％，同店銷售升０﹒１％

﹡熊貓綠能（００６８６）第三季度總發電按年升４７﹒２％



《國企紅籌》﹡人保（０１３３９）突宣布停牌，暫未知悉原因

﹡兗州煤（０１１７１）子公司第三季權益商品煤銷量按年升５３％

﹡中廣核電力（０１８１６）發行第四期中期票據，利率４﹒０３％



《神州民企》﹡宏華（００１９６）出售鑽機，金額１７００萬美元

﹡萬達據稱出售４個文旅項目予融創（０１９１８）

﹡３６１度（０１３６１）第三季主品牌零售額按年錄中單位數增長

﹡港交所擬取消中國動物保健品（００９４０）上市地位



《中國要聞》﹡統計局表示人民幣匯率有條件保持基本穩定；９月工業增加值增長５﹒８％

，遜預期；９月全國城鎮調查失業率略降至４﹒９％；９月社會消費品零售

總額增９﹒２％好預期；首８月全國規模以上工業利潤增１６﹒２％；首９

月全國固定資產投資增５﹒４％勝預期；首９月房地產投資增９﹒９％；用

國內確定性對沖外部不確定性影響；首三季ＧＤＰ增速已為６﹒５％目標打

下基礎；統計局回應國企「競爭中性」：一碗水端平

﹡中國第三季ＧＤＰ增６﹒５％低預期

﹡首９月城鎮居民可支配收入２９５９９元，增７﹒９％

﹡首９月基建投資增速回落，統計局稱有望進一步趨穩

﹡第三季ＧＤＰ增速十年低，統計局稱經濟下行壓力加大

﹡工信部苗圩稱促進虛擬實境產品製造、商貿、研發等

﹡財政部表示９月末全國地方政府債餘額逾１８萬億

﹡銀保監表示理財子公司不允許吸收存款、發放貸款

﹡農業農村部表示豬瘟疫情穩定，春節前豬價料會再上漲

﹡人行易綱稱研推三大針對措施，緩解民營企業融資難

﹡中證監表示推出六大措施，穩定提振市場信心

﹡北京海澱召開座談會，擬出台措施化解股權質押問題

﹡銀行理財子公司管理辦法發布，允許公募產品投資股票

﹡劉鶴稱不存在國進民退，國企助民企重組體現相互合作；中國經濟總體保持

穩中向好，將深化供給側改革；股市調整和出清，正為長期健康發展創造好

機會；對不支持民營企業發展的行為，須堅決予以糾正

﹡人行７天逆回購利率持平２﹒５５％，淨投放３００億

﹡上汽大眾投資１７０億建新能源工廠

﹡深交所對中弘股份啟終止上市程序，牽連多間券商銀行

﹡中宣部前副部長魯煒受賄案開審，涉受賄逾３２００萬

﹡三部委表示擴大國有科技企業股權和分紅激勵辦法範圍

﹡中證監表示對４宗ＥＴＦ案作行政處罰，涉東海恆信等；第二批專項執法行

動查處１８宗案件；支持優質境外上市中資企業參與Ａ股公司重組

﹡發改委表示內地汽、柴油價格各調升１６５及１６０元

﹡國務院印發優化口岸營商環境促進跨境貿易便利化方案

﹡商務部支持浙江自貿企業開展保稅燃料油混兌調等業務

﹡中信證券等１５家公司獲原油期貨做市商資格



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報９９１９﹒２６點



《其他消息》﹡陳帆否認先斬後奏，促立法會在不提修訂下通過方案；可促進大灣區人流物

流，會密切留意大橋使用量；明白市民對港鐵故障感憤怒，研檢討懲罰機制

﹡人工島上蓋擬造機場城市，當局將要求機管局交計劃書

﹡港珠澳大橋周三（２４日）上午９時三地同時正式通車；鐵絲網分隔粵港邊

界，香港口岸旅檢大樓工程基本完成；內地維養及救護車等不可於連接路以

外之香港道路行駛；若駕車往來港澳，需同時購買港澳及內地三地汽車保險

；穿梭巴士日間收費６５元夜間７０元，小童長者半價；香港口岸逾６３０

私家車泊位，網上預約較現場便宜；南面連接路出入市區已開通，運輸署會

留意通車後情況

﹡楊偉雄承認投資研發不足，冀政府帶頭推動私企投入

﹡政府刊憲收回深水埗東京街╱福榮街土地推行市區重建

﹡禮頓疑早已擅改紅磡站牆身設計，陳帆稱事實只有一個

﹡屯門藍地蚊型住宅地今截標，最高估值７４００萬元；地政署表示屯門藍地

住宅地接獲三份標書

﹡觀塘萬呎地建公務員學院等設施，料涉資６、７０億元

﹡調查沙中線紅磡站獨立委員會下周一開始實質聆訊

﹡金管局表示９月綜合利率升至０﹒７６厘

﹡香港７至９月失業率維持２﹒８％，符合預期

﹡深股通額度全日用９﹒２７億元；滬股通流入３６億元

﹡美聯表示地王流標一手壓境，周末預約睇樓量跌７﹒４％

﹡中原ＣＣＬ本周跌０﹒１％，新界東樓價重返６月水平

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