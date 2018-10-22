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即市新聞

22/10/2018 08:45

《牛熊志選－陳其志》低位窄幅整固，候低留意騰訊購２８７０９

　　《牛熊志選》過去一周恆指未能擺脫２５０００點至２５８００點之間上落悶局，資金繼續
短炒波幅，累計過去５天，恆指牛證及認購證分別流入超過２﹒０５億及２８００萬元，而淡倉
以套現獲利及轉倉為主，熊證及認沽證流出超過１﹒８億元及３７００萬元。截至上周四（１８
日），牛證倉位分布在收回價２４９００點至２５０９９點之間，過夜街貨相當於２０１０張期
指合約；恆指熊證則集中在收回價２６１００點至２６２９９點之間，過夜街貨相當約２０４０
張期指合約，以上兩個收回區都有所加倉，分別約３１０及４５０張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍回落，恆生指數３個月場外期權的
引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２０﹒７％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒６個
波幅點至２２﹒８％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至
１９﹒４％；港交所的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至２４﹒４％；騰訊的引伸波幅上升０﹒３
個波幅點至３４﹒５％；中移動的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至２１﹒１％；平保的引伸波幅
持平於２５﹒８％；國壽的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２６﹒２％；建行的引伸波幅下跌
０﹒５個波幅點至２４﹒５％；工行的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２４﹒５％；中石油的引
伸波幅下跌０﹒１個波幅點至３１﹒７％；中海油的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至３４﹒８％
；Ａ中的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２６﹒１％。
　　個股方面，騰訊上周五（１９日）落後大市，只升０﹒３％，收報２８２元，但單日波幅達
１１元，吸引短線資金流入部署。過去五天有超過７１１０萬元淨流入資金看好，當中牛證為
２７５０萬元，認購證則有約４３６０萬元，兩者皆為市場最多。同時間，過去五天以認沽證及
熊證買入坐倉的資金合計亦有超過４７８０萬元。在好淡角力的市況中，投資者份外要留意收回
風險，現時牛證重貨區處於２６０至２６４元之間；熊證方面則於３０８至３１２元之間，但累
積街貨相對較少。技術上，騰訊股價於２７５元附近已連續數天出現了一定的支持力度，後市留
意外圍市況能否喘穩，或有利騰訊展開技術反彈，初步可參考２９２元阻力位。如看好騰訊可留
意中長期價外認購證２８７０９，行使價２９８﹒８８元，明年３月尾到期，實際槓桿約６﹒３
倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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