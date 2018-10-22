《牛熊志選－陳其志》低位窄幅整固，候低留意騰訊購２８７０９

《牛熊志選》過去一周恆指未能擺脫２５０００點至２５８００點之間上落悶局，資金繼續

短炒波幅，累計過去５天，恆指牛證及認購證分別流入超過２﹒０５億及２８００萬元，而淡倉

以套現獲利及轉倉為主，熊證及認沽證流出超過１﹒８億元及３７００萬元。截至上周四（１８

日），牛證倉位分布在收回價２４９００點至２５０９９點之間，過夜街貨相當於２０１０張期

指合約；恆指熊證則集中在收回價２６１００點至２６２９９點之間，過夜街貨相當約２０４０

張期指合約，以上兩個收回區都有所加倉，分別約３１０及４５０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍回落，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２０﹒７％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒６個

波幅點至２２﹒８％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至

１９﹒４％；港交所的引伸波幅下跌０﹒８個波幅點至２４﹒４％；騰訊的引伸波幅上升０﹒３

個波幅點至３４﹒５％；中移動的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點至２１﹒１％；平保的引伸波幅

持平於２５﹒８％；國壽的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至２６﹒２％；建行的引伸波幅下跌

０﹒５個波幅點至２４﹒５％；工行的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至２４﹒５％；中石油的引

伸波幅下跌０﹒１個波幅點至３１﹒７％；中海油的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至３４﹒８％

；Ａ中的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２６﹒１％。

個股方面，騰訊上周五（１９日）落後大市，只升０﹒３％，收報２８２元，但單日波幅達

１１元，吸引短線資金流入部署。過去五天有超過７１１０萬元淨流入資金看好，當中牛證為

２７５０萬元，認購證則有約４３６０萬元，兩者皆為市場最多。同時間，過去五天以認沽證及

熊證買入坐倉的資金合計亦有超過４７８０萬元。在好淡角力的市況中，投資者份外要留意收回

風險，現時牛證重貨區處於２６０至２６４元之間；熊證方面則於３０８至３１２元之間，但累

積街貨相對較少。技術上，騰訊股價於２７５元附近已連續數天出現了一定的支持力度，後市留

意外圍市況能否喘穩，或有利騰訊展開技術反彈，初步可參考２９２元阻力位。如看好騰訊可留

意中長期價外認購證２８７０９，行使價２９８﹒８８元，明年３月尾到期，實際槓桿約６﹒３

倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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