《一周攻略－周進略》小心價值陷阱，果斷趁高減持

《一周攻略》近幾個月，本欄維持保守態度，而不急於趁低吸納，或短線博反彈，如今看來

，正是合宜。畢竟由下半年開始，港股拾級而下，即使偶有反彈，仍是所謂一彈即散的格局，無

法凝聚更多的上升動力，只是被套牢者更焦急的要把握機會，在相對高位減持，可天下間哪有這

麼容易的事，你在等高位，人家亦在等高位，結果高位等不了，低位再抄底撈底的，只有愈買愈

跌，愈跌愈買，套牢更快，形成價值陷阱。



＊不應一跌便買，愈跌愈買＊



事實上，投資說易甚易，說難甚難。說易，不外乎就是低買高賣；說難，就是從來事後孔明

才最清楚哪裡是低是高，事前總是不確定的！如此一來，很多人退而求其次，只好以近期所見的

高低位為參考，往往升市愈高愈不敢買，反而升市逆轉，由升轉跌，便以為終於機會降臨，可以

較便宜的價格，買入原本一直股價向上的，豈料這才是惡夢的開始。

究其原因，只因為大家以為價格比近期高位跌了便是便宜，可不知道，即使所謂價值投資，

也要看相對於其基本面，包括現金流和盈利，所產生出來的價值，如今要付出的是甚麼價格，這

樣才較全面，而不是單純的一跌便買，愈跌愈買。



＊天下間沒免費午餐＊



看官聽罷，大概可能會反問，為甚麼如今看來一樣的股份，基本面按理不變，業務一樣，竟

然有便宜下來的機會也不把握，反而視之為危險的訊號？原因很簡單，天下間沒有免費午餐（或

早餐，或晚餐），市場或者不完美，但在有競爭的環境中，一般是很有效率的，壞的東西未必賣

得便宜，但好的東西卻絕對便宜不了。如此一來，竟然有一天，甚至一星期，甚至一整個月，原

本好端端的，竟然改變了，那總有一點甚麼原因。

其中一個，正是過去一段日子，大家其實根本不是從業務基本面去看，而是跟隨趨勢，這樣

一來，當然應該明白，肯跟進買入，自然要同樣對稱地，肯跟進賣出，甚至賣空，而不是固執於

已經發生但未能把握的過去。



＊現金流折現計基本面＊



更何況，嚴格來說，即使從價值角度，現金流的折現既是資產價格的訂定基礎，那麼，除了

中途過程的股息部分，最終可以變賣收回來的預期價格，當然亦是其一，以此觀之，若市場出現

整體的系統風險，又或之前沒有考慮的因素出現，而導致改變，則在市場賣出，由其他買家承接

的價格，明顯低了，那麼，自然也對於基本面，以現金流折現的角度，是變差了。



＊利好超前反映，利淡陸續出現＊



無論如何，以過去大半年的事態發展，就算不計不少已經漲升很多的大價藍籌，本身優良的

因素已超前反映，而部分又有新的不利因素出現，風險溢價正在提升，資產價格相應調低，單純

從整體宏觀形勢，又聯儲局加息提速，又各地貿易重新協商，凡此種種，豈是一時三刻可以馬上

改善？

所以，本欄維持看法，每逢有反彈，把握機會趁高減持，皆因阻力重重，愈來愈難反彈，下

試二萬五大關，仍是中期的走勢方向。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

