港股升幅擴大至逾３００點，逼近２５９００

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股升幅擴大，港股隨之而上，最新報２５８９１，升３３０

點或升１﹒２９％，突破十天線（２５７４７點），暫主板成交１３７﹒５５億元。

內地維穩見效，上證綜合指數最新報２６１０，急升６０點或升２﹒３７％。國企指數報１

０４３４，升２﹒０８％或升２１２點。

即月期指新報２５８６１，升４０３點，低水３１點。即月國指期貨報１０４３５升２３５

點，平水。

本地重磅股方面，騰訊（００７００）現價升１﹒５６％，報２８６﹒４元；成交約３６６

萬股，涉資１０﹒４１億元；匯控（００００５）跌０﹒１６％，報６３﹒７５元；中移動

（００９４１）跌０﹒４５％，報７７﹒５元；友邦（０１２９９）升２﹒３３％，報

６３﹒７５元。

中資金融股全面上升，建行（００９３９）升１﹒９４％，報６﹒３２元；工行

（０１３９８）報５﹒３６元升２﹒４９％；國壽（０２６２８）漲２﹒４４％，報１７﹒６６

元；平保（０２３１８）急漲３﹒９８％，報７７元。

三桶油個別發展，中石油（００８５７）升１﹒５２％，報６﹒０１元；中石化

（００３８６）跌１﹒２３％，報６﹒４２元；中海油（００８８３）漲１﹒４２％，報

１４﹒２８元。（ｅｃ）

