港股升幅擴大至逾３００點，逼近２５９００

《經濟通通訊社２２日專訊》Ａ股升幅擴大，港股隨之而上，最新報２５８９１，升３３０
點或升１﹒２９％，突破十天線（２５７４７點），暫主板成交１３７﹒５５億元。
內地維穩見效，上證綜合指數最新報２６１０，急升６０點或升２﹒３７％。國企指數報１
０４３４，升２﹒０８％或升２１２點。
即月期指新報２５８６１，升４０３點，低水３１點。即月國指期貨報１０４３５升２３５
點，平水。
本地重磅股方面，騰訊（００７００）現價升１﹒５６％，報２８６﹒４元；成交約３６６
萬股，涉資１０﹒４１億元；匯控（００００５）跌０﹒１６％，報６３﹒７５元；中移動
（００９４１）跌０﹒４５％，報７７﹒５元；友邦（０１２９９）升２﹒３３％，報
６３﹒７５元。
中資金融股全面上升，建行（００９３９）升１﹒９４％，報６﹒３２元；工行
（０１３９８）報５﹒３６元升２﹒４９％；國壽（０２６２８）漲２﹒４４％，報１７﹒６６
元；平保（０２３１８）急漲３﹒９８％，報７７元。
三桶油個別發展，中石油（００８５７）升１﹒５２％，報６﹒０１元；中石化
（００３８６）跌１﹒２３％，報６﹒４２元；中海油（００８８３）漲１﹒４２％，報
１４﹒２８元。（ｅｃ）