Ａ股愈升愈有，港股升幅擴大至逾４００點突破２６０００

《經濟通通訊社２２日專訊》內地官方維穩效力現，Ａ股大幅上升，港股跟隨升幅擴大，曼

最新報２６００１，升４４０點，升幅１﹒７２％，主板成交４２６﹒９２億元。

上證綜合指數愈升愈有，新報２６３８，急漲８７點或升３﹒４３％，成交１００９﹒６６

億元人民幣。國企指數報１０４８４，升２﹒５７％或升２６２點。

即月期指新報２５９７４，升５１６點，低水２８點。即月國指期貨報１０４８２，升

２８２點，低水２點。

吉利汽車（００１７５）追落後急升７﹒８５％，報１５﹒１２元，暫為升幅最大恆指成份

貿股；成交約３８６７萬股，涉資５﹒６８億元。蒙牛乳業（０２３１９）亦急升６﹒７％，報

２４﹒７元。

重磅股方面，匯控（００００５）由跌轉升０﹒３９％，報６４﹒１元；友邦

（０１２９９）漲２﹒２５％，報６３﹒７元；港交所（００３８８）漲２﹒８７％報

２１５元；中移動（００９４１）跌０﹒３２％，報７７﹒６元；騰訊（００７００）升

１﹒３５％，報２８５﹒８元。

內房股全面隨Ａ股上漲，中海外（００６８８）升３﹒２％，報２４﹒２元；華潤置地

（０１１０９）漲４﹒７２％，報２６﹒６元。

中資金融股升幅擴大，國壽（０２６２８）升２﹒９％，報１７﹒７４元；平保

（０２３１８）急漲３﹒５８％，報７６﹒７元；建行（００９３９）揚２﹒９％，報

６﹒３８元；工行（０１３９８）亦升２﹒８７％，報５﹒３８元。

「三桶油」個別走，中石油（００８５７）升２﹒２％，報６﹒０５０元；中石化

（００３８６）跌０﹒１５％報６﹒４９元；中海油（００８８３）升２﹒７％，報１４﹒４６

元。（ｅｃ）

