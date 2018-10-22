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22/10/2018 10:51

Ａ股愈升愈有，港股升幅擴大至逾４００點突破２６０００

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地官方維穩效力現，Ａ股大幅上升，港股跟隨升幅擴大，曼
最新報２６００１，升４４０點，升幅１﹒７２％，主板成交４２６﹒９２億元。
　　上證綜合指數愈升愈有，新報２６３８，急漲８７點或升３﹒４３％，成交１００９﹒６６
億元人民幣。國企指數報１０４８４，升２﹒５７％或升２６２點。
　　即月期指新報２５９７４，升５１６點，低水２８點。即月國指期貨報１０４８２，升
２８２點，低水２點。
　　吉利汽車（００１７５）追落後急升７﹒８５％，報１５﹒１２元，暫為升幅最大恆指成份
貿股；成交約３８６７萬股，涉資５﹒６８億元。蒙牛乳業（０２３１９）亦急升６﹒７％，報
２４﹒７元。
　　重磅股方面，匯控（００００５）由跌轉升０﹒３９％，報６４﹒１元；友邦
（０１２９９）漲２﹒２５％，報６３﹒７元；港交所（００３８８）漲２﹒８７％報
２１５元；中移動（００９４１）跌０﹒３２％，報７７﹒６元；騰訊（００７００）升
１﹒３５％，報２８５﹒８元。
　　內房股全面隨Ａ股上漲，中海外（００６８８）升３﹒２％，報２４﹒２元；華潤置地
（０１１０９）漲４﹒７２％，報２６﹒６元。
　　中資金融股升幅擴大，國壽（０２６２８）升２﹒９％，報１７﹒７４元；平保
（０２３１８）急漲３﹒５８％，報７６﹒７元；建行（００９３９）揚２﹒９％，報
６﹒３８元；工行（０１３９８）亦升２﹒８７％，報５﹒３８元。
　　「三桶油」個別走，中石油（００８５７）升２﹒２％，報６﹒０５０元；中石化
（００３８６）跌０﹒１５％報６﹒４９元；中海油（００８８３）升２﹒７％，報１４﹒４６
元。（ｅｃ）

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